ခ်န္ပီယံဆုဖလားမ်ားနဲ႕ျမိဳ႕တြင္းလွည့္လည္ျပီးေအာင္ပြဲခံခဲ့တဲ့မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသင္း

ပရီးမီးယားလိဂ္ခ်န္ပီယံ မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသင္းဟာ သူတုိ႕ရဲ႕ ခ်န္ပီယံဆုဖလားၾကီးကို ကိုင္ေျမွာက္ကာ အသင္းပရိသတ္ (၁)သိန္းခန္႕နဲ႕အတူ မန္ခ်က္စတာျမိဳ႕တြင္းမွာ လွည့္လည္ေအာင္ပြဲခံခဲ့ၾကပါတယ္။

သိန္းနဲ႕ခ်ီတဲ့လူအုပ္ ပရိသတ္ၾကီးဟာ စံခ်ိန္တင္ရမွတ္နဲ႕ ပရီးမီးယားလိဂ္ခ်န္ပီယံဆုဖလားၾကီးကို ရရွိခဲ့တဲ့ မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသင္းကို ကုိ ဂုဏ္ျပဳဖို႕ ေနေရာင္ေအာင္မွာ မိုးျပာေရာင္ လႊမ္းျခံဳထားတဲ့ လူအုပ္ၾကီးအျဖစ္ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။

မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသင္းရဲ႕ ေအာင္ပြဲခံအမိုးဖြင့္ကားေပၚမွာ ကစားသမားေတြဟာ ပရီးမီးယားလိဂ္ဖလား ၊ EFL ဖလား တုိ႕ကို ကိုင္ေျမွာက္ကာ မန္ခ်က္စတာျမိဳ႕ရဲ႕ အဓိက လမ္းမတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ဒင္းစ္ဂိတ္ လမ္းမအတိုင္း Albert Square ကို ျဖတ္ကာ ေအာင္ပြဲခံခဲ့ၾကပါတယ္။

မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသင္းဟာ ယခုႏွစ္ျပိဳင္ပြဲမွာ အနီးစပ္ဆံုးျပိဳင္ဘက္ျဖစ္တဲ့ ျမိဳ႕ခံ မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္တက္အသင္းကို (၁၉)မွတ္ျဖတ္ကာ ပရီးမီးယားလိဂ္ဆုဖလားၾကီးကို အရယူႏိုင္ ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသင္းဟာ ပရီးမီးယားလိဂ္သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ တစ္ရာသီအတြင္း ရမွတ္ (၁၀၀) ရတဲ့ ပထမဆံုးအသင္းလည္း ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီေနာက္ မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသင္းရဲ႕ အမိုးဖြင့္ကားၾကီးဟာ ဗစ္တိုးရီးယားလမ္းမတစ္ေလွ်ာက္ ေအာင္ပြဲခံလာခဲ့ျပီး Cathedral Gardens တစ္ေလွ်ာက္ျဖတ္သန္းကာ ဒင္းစ္ဂိတ္ လမ္းမွာ ျပန္လည္အဆံုးသတ္ ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီေနာက္ နညး္ျပနဲ႕ ကစားသမားတခ်ိဳ႕ဟာ ကားေပၚမွ ေအာင္ပြဲခံစကားမ်ားေျပာၾကားခဲ့ၾကပါတယ္။

နည္းျပဂြါဒီယိုလာက ေျပာၾကားခဲ့ရာမွာ – “ အခုအခ်ိန္က ကၽြန္ေတာ္တို႕ ရာသီတစ္ေလွ်ာက္ၾကိဳးစား လာခဲ့သမွ်ကို ေအာင္ပြဲခံဖို႕အခ်ိန္က်ေရာက္လာခဲ့ပါျပီ။ ေနာက္ရာသီ အေၾကာင္း ေျပာဖို႕အခ်ိန္လည္းမက်ေသးပါဘူး။ ဒီအေတာအတြင္း ေအးေဆး ဆိုဖာေပၚထိုင္ျပီး ကမၻာ့ဖလား ၾကည့္ၾကမယ္။ အေကာင္းစား ဘီယာေတြ ၊ ဝိုင္ေတြ ေသာက္မယ္ ။ ေအာင္ပြဲခံမယ္။ ျပီးမွပဲ ဒီထက္ ေတာင့္တင္းတဲ့ အသင္းနဲ႕ ရာသီသစ္ကိုစတင္မယ္။ ဒီေန႕ ဒီေနရာမွာ ရွိေနေပးၾကတဲ့ ပရိသတ္ေတြ အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈအရသာကို ပရိသတ္ေတြ နဲ႕ မွ်ေဝ ခံစားရတာ ေက်နပ္စရာပါ။ ” လို႕ ဆုိပါတယ္။

မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသင္းရဲ႕ အသင္းေခါင္းေဆာင္ ကြန္ပနီက ေျပာၾကားရာမွာ – “ ဒီရာသီက တကယ့္ကို ထူးျခားတဲ့ရာသီပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ဒီေနရာကို ထပ္ေရာက္ခဲ့သလို ပရိသတ္ေတြလည္း အမ်ားၾကီးတိုးလာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ရာသီျပီးဖို႕ (၄)ပတ္ေလာက္ အလိုကတည္းက ခ်န္ပီယံျဖစ္ခဲ့ တာပါ။

ဒီလူေတြအားလံုး ေအာင္ျမင္မႈေတြဆာေလာင္ေနၾကတယ္။ ဆုဖလားေတြရယူခ်င္ၾကတယ္။ ” လို႕ ဆုိပါတယ္။

ေနာက္ခံလူ ဂၽြန္စတုန္းက – “ ဒီလိုေအာင္ပြဲခံႏိုင္ျခင္းက ကၽြန္ေတာ္တို႕အိပ္မက္ေတြ တကယ္ျဖစ္လာတာ ပါပဲ။ ဒီေန႕ေရာက္လာၾကတဲ့ပရိသတ္ေတြအားလံုး အထူးေက်းဇူးပါ။ ” လို႕ ေျပာပါတယ္။

အသင္းကထြက္ခြာေတာ့မယ့္ ယာယာတိုေရးကေတာ့ စင္ျမင့္ထက္မွာ စိတ္လႈပ္ရွားေနျပီး ပရိသတ္ေတြကလည္း “ We love you Yaya we do ” ဆိုတဲ့ ေအာ္သံေတြနဲ႕ အဆက္မျပတ္ အားေပးခဲ့ၾကပါတယ္။

ယာယာတိုေရးက – “ အားလံုးကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အသင္းေဖာ္ေတြ ကိုေရာ အသင္းကိုေရာ ပရိသတ္ေတြကိုပါ သတိရေနဦးမွာပါ။ ” လို႕ ေျပာပါတယ္။

မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသင္း အသင္းဟာ ရာသီျပီးဆံုးဖို႕ (၅)ပြဲအလို ဧျပီလကတည္းက ခ်န္ပီယံဆုရရွိခဲ့တာျဖစ္ျပီး ရာသီတစ္ေလွ်ာက္ ႏိုင္ပြဲ (၃၂)ပြဲနဲ႕ သြင္းဂိုး (၁၀၆)ဂိုး သြင္းယူႏိုင္ ခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း League Cup ဗိုလ္လုပြဲစဥ္မွာလည္း အာဆင္နယ္အသင္းကို အႏိုင္ရ ကာ ဗိုလ္စြဲခဲ့ပါတယ္။