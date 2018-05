လာမယ့္ရာသီမွာPSGအသင္းနည္းျပျဖစ္လာမယ့္ေသာမတ္စ္တာခ်ယ္

PSGအသင္းဟာလာမယ့္ရာသီမွာလက္ရွိနညး္ျပအမ္မရီရဲ႕ ေနရာမွာ ေဒါ့မြန္အသင္းနည္းျပေဟာင္း ေသာမတ္စ္တာခ်ယ္က ဆက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့ပါတယ္။

ေသာမတ္စ္တာခ်ယ္ဟာ ၂၀၁၇ ေမလ မွာ ေဒါ့မြန္အသင္းမွ ထြက္ခြာခဲ့ျပီးေနာက္ပိုင္း နည္းျပတာဝန္မ်ားမွ အနားယူေနခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ေသာမတ္စ္တာခ်ယ္ဟာ PSG အသင္းနဲ႕ (၂)ႏွစ္သက္တမ္းရွိတဲ့ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ေသာမတ္စ္တာခ်ယ္ဟာ ေဒါ့မြန္အသင္းကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ထိ နည္းျပအျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့ပါတယ္ ။

Paris Saint-Germain are delighted to announce that Thomas Tuchel will be the new first-team coach next season !

The German tactician has signed a two year contract with the French champions 🔴🔵 pic.twitter.com/JoeU0jMqFC

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) 14 May 2018