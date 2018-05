စိတ္လႈပ္ရွားစရာ ရလဒ္ေတြေပးစြမ္းခဲ့တဲ့ (၂၀၁၇-၁၈) ဘြန္ဒက္စ္လီဂါ ႏႈတ္ဆက္ခ်ိန္

ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္အသင္းအေနနဲ႔ ဘြန္ဒက္စ္လီဂါ ခ်န္ပီယံဆုကို ရယူႏိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေပမယ့္ ရာသီေနာက္ဆံုးပြဲစဥ္ေတြကေတာ့ ျပင္းထန္တဲ့ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈေတြကို ပံုေဖာ္ခဲ့ပါတယ္။

အမွတ္ေပးဇယား ထိပ္ပိုင္းမွာ ရွိေနခဲ့တဲ့အသင္းေတြအေနနဲ႔ လာမယ့္ရာသီ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ခြင့္အတြက္ အႀကိတ္အနယ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရသလို တန္းဆင္းဇုံက အသင္းေတြအေနနဲ႔လည္း လာမယ့္ရာသီ ဘြန္ဒက္စ္လီဂါမွာ ဆက္လက္တင္က်န္ႏိုင္ဖို႔ အျပင္းအထန္ႀကိဳးစားခဲ့ရပါတယ္။

ယခုႏွစ္ ဘြန္ဒက္စ္လီဂါ ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ ေနာက္ဆံုးပြဲစဥ္ (၉) ပြဲလံုးကို တစ္ခ်ိန္တည္း က်င္းပခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ဘိုင္ယန္အသင္းရဲ႕ နည္းျပေဟးနက္အေနနဲ႔လည္း အသင္းပရိသတ္ေတြေရွ႕မွာ ရလဒ္ေကာင္း ရယူႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ပါတယ္။ဒီေတာ့ ေနာက္ဆံုးပြဲစဥ္ေတြမွာ ဘယ္လိုျဖစ္ရပ္ေတြ ျဖစ္ပြားခဲ့တယ္ဆိုတာကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပေပးခ်င္ပါတယ္။

စတုဂတ္အသင္းရဲ႕ ရပ္တန္႔မႈကိုခံခဲ့ရတဲ့ ခ်န္ပီယံ ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္

အမွတ္ေပးခ်န္ပီယံျဖစ္ခဲ့ၿပီဆိုတဲ့ အသိက ဘိုင္ယန္အသင္းကုိ စတုဂတ္အသင္းနဲ႔ ပြဲစဥ္မွာ အဓိက ဒုကၡေပးခဲ့ဖြယ္ရွိပါတယ္။နည္းျပ ေဟးနက္ရဲ႕ ႏႈတ္ဆက္ပြဲစဥ္လည္း ျဖစ္ေနခဲ့တာေၾကာင့္ ဘိုင္ယန္အသင္း ယခင္က ကစားခဲ့တဲ့ ပံုစံေတြထက္ ပိုေကာင္းတဲ့ ပံုစံကို ျမင္ေတြ႕ရမယ္လို႔ အားလံုးက ထင္မွတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ စတုဂတ္အသင္းကုိ အိမ္ကြင္းပရိသတ္ေရွ႕မွာ ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္အသင္း (၄) ဂိုး (၁) ဂိုးနဲ႔အေရးနိမ့္ခဲ့တာက အားလံုးကိုအံ့အားသင့္ေစခဲ့ပါတယ္။အနည္းဆံုးေတာ့ ဘိုင္ယန္အသင္း နည္းျပ ေဟးနက္ကို ဘြန္ဒက္စ္လီဂါ ခ်န္ပီယံဆုနဲ႔ ႏွစ္သိမ့္ႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ပဲ ဆိုရပါမယ္။

ဘြန္ဒက္စ္လီဂါ (၆) ႀကိမ္ဆက္ ခ်န္ပီယံဆုကို သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ဘိုင္ယန္အသင္း ဒီအရံႈးရလဒ္ကို မၾကာခင္ေမ့ေပ်ာက္သြားႏိုင္မွာပါ။

ေဒါ့မြန္အသင္းကို အႏိုင္ယူၿပီး ခ်န္ပီယံလိဂ္ ၀င္ခြင့္ရယူႏိုင္ခဲ့တဲ့ ေဟာ့ဖန္ဟိမ္း

ေဟာ့ဖန္ဟိမ္းအသင္းကေတာ့ ေဒါ့မြန္အသင္းနဲ႔ ကစားတဲ့ေနာက္ဆံုးပြဲစဥ္မွာ အႏိုင္ရရွိမွ လာမယ့္ရာသီ ခ်န္ပီယံလိဂ္ၿပိဳင္ပြဲသြားေရာက္ခြင့္ လက္မွတ္ရရွိမယ္ဆိုတာကို ေကာင္းေကာင္းသိခဲ့တယ္လို႔ ဆိုရပါမယ္။ဒါ့ေၾကာင့္ နည္းျပ နာဂ်ယ္စ္မန္းအေနနဲ႔ အိမ္ကြင္းမွာ စတိုဂါ ရဲ႕ ေဒါ့မြန္အသင္းကို အႏိုင္ယူေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

အရံႈးရလဒ္နဲ႔ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရတဲ့ ေဒါ့မြန္အသင္းအတြက္ စိုးရိမ္စရာ အေျခအေနနဲ႔လည္းရင္ဆိုင္ခဲ့ရပါတယ္။ေနာက္ဆံုး ပြဲစဥ္မွာ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ၿပိဳင္ပြဲကို ၀င္ေရာက္ခြင့္အတြက္ အနီးကပ္ဆံုးၿပိဳင္ဘက္ ေလဗာကူဆင္အသင္း အႏိုင္ရရွိခဲ့တာက ေဒါ့မြန္အသင္းနဲ႔ ရမွတ္တူညီခဲ့ၿပီး ဂိုးကြာျခားခ်က္ေၾကာင့္သာ ေဒါ့မြန္အသင္း ကံေကာင္းခဲ့တာပါ။

ေလဗာကူဆင္အသင္းအတြက္ကေတာ့ ႏိုင္ပြဲရယူႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ ေဒါ့မြန္အသင္းကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး ခ်န္ပီယံလိဂ္၀င္ခြင့္တစ္ေနရာကို ရယူႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိတာက ကံဆိုးခဲ့တယ္လို႔ပဲဆိုရမွာပါ။ဒါ့အျပင္ ဒီရလဒ္ဟာ ေဒါ့မြန္အသင္း နည္းျပစတိုဂါအတြက္ေတာ့ လက္ခံႏိုင္စရာမရွိတဲ့ ရလဒ္တစ္ခုလို႔ ဆိုႏုိင္ၿပီး ဒီပြဲစဥ္အၿပိးမွာ စတိုဂါ နည္းျပရာထူးကေန ႏႈတ္ထြက္သြားခဲ့တဲ့အထိ ဆိုးရြားခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးပြဲစဥ္မွာ စိတ္လႈပ္ရွားစရာ ရလဒ္ေပးစြမ္းခဲ့တဲ့ ေလဗာကူဆင္

ေလဗာကူဆင္အသင္းကေတာ့ ေနာက္ဆံုးပြဲစဥ္မွာ စိတ္လႈပ္ရွားဖို႔ အေကာင္းဆံုး ဇာတ္ညႊန္းကိုေရးႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုရမွာပါ။

ေဒါ့မြန္အသင္း အေရးနိမ့္ခဲ့စဥ္မွာ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အတြက္ ေလဗာကူဆင္အသင္း အေကာင္းဆံုး ေရွ႕ဆက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး အိမ္ကြင္းမွာ အေစာဆံုး ရရွိခဲ့တဲ့ပင္နယ္တီကုိ ေလဗာကူဆင္အသင္း လြဲေခ်ာ္ခဲ့ေပမယ့္ ဟန္ႏိုဗာအသင္းကို (၃) ဂိုးျပတ္နဲ႔ဦးေဆာင္ကစားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ေလဗာကူဆင္အသင္း (၄) ဂိုးေလာက္ ရရွိခဲ့သင့္ေပမယ့္ ပြဲခ်ိန္ (၅) မိနစ္မွာ ရရွိခဲ့တဲ့ ပင္နယ္တီကန္သြင္းရာမွာ ဂိုး၀င္ခဲ့ေပမယ့္ ကြင္းလယ္ဒိုင္လူႀကီးက VAR အဆံုးအျဖတ္နဲ႔ ပယ္ခ်ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

FINAL Great team effort, boys! Looks like we'll just have to win the Europa League next season…#B04H96 | 3:2 pic.twitter.com/ReIXD4lard — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) May 12, 2018

ဒီျငငး္ပယ္ခံရမႈဟာ ေလဗာကူဆင္အသင္းရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကို ေရစုန္ေမ်ာေစခဲ့တယ္လို႔ဆိုရမွာျဖစ္ၿပီး ၿပိဳင္ဘက္အသင္းကို သြင္းဂိုးေတြခြင့္ျပဳခဲ့ရတာက ခ်န္ပီယံလိဂ္ အိပ္မက္ကို ပ်က္စီးေစခဲ့ပါတယ္။

အႏိုင္ရလဒ္ ရယူႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ ခ်န္ပီယံလိဂ္ကို လြဲေခ်ာ္ခဲ့ရတဲ့ အာဘီလိုက္ပ္ဇစ္

ခ်န္ပီယံလိဂ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေကာက္ရိုးတစ္မွ်င္ကို ဆုပ္ကိုင္ႏိုင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ခဲ့တဲ့ လိုက္ပ္ဇစ္အသင္းကေတာ့ ရလဒ္ေကာင္းရယူႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ အိပ္မက္ေတြ အေကာင္အထည္ေပၚလာဖို႔အတြက္ ၿပိဳင္ဘက္ေတြရဲ႕ ရလဒ္ေတြအေပၚကို ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ရပါတယ္။

Nothing would be possible without our fans ❤️ Here's to you, the 12th man! 👏🔴⚪ #DieRotenBullen pic.twitter.com/7M99uhCBp7 — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) May 12, 2018

ဒါေပမယ့္ ေဟာ့ဖန္ဟိမ္းအသင္းနဲ႔ ေလဗာကူဆင္အသင္းတို႔ အသီးသီးရလဒ္ေကာင္းခဲ့တာေၾကာင့္ ဟာသာဘာလင္အသင္းကို (၆) ဂိုး (၂) ဂိုးနဲ႔ အႏိုင္ရရွိခဲ့တဲ့ လိုပ္ဇစ္အသင္း အဆင့္ (၆) ေနရာကိုသာ ရရွိခဲ့ပါတယ္။

အသင္းသမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလ်ာက္ ပထမဆံုး တန္ုးဆင္းသြားခဲ့ရတဲ့ ဟမ္းဘတ္

ဒီေန႔ရက္ေတြက ဟမ္းဘတ္အသင္း ပရိသတ္ေတြအတြက္ေတာ့ ေမ့လို႔မရႏိုင္တဲ့ ေန႔ရက္ေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္လာမွာပါ။ ဘြန္ဒက္စ္လီဂါ ၿပိဳင္ပြဲမွာ သမုိင္းေၾကာင္းေကာင္းခဲ့တဲ့ ဟမ္းဘတ္အသင္း အသင္းသမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလ်ာက္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ဘြန္ဒက္စ္လီဂါၿပိဳင္ပြဲကို ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ရပါတယ္။

မိုခ်န္ဂလာဘတ္အသင္းကို (၂) ဂိုး (၁) ဂိုးနဲ႔ ဟမ္းဘတ္အသင္းအႏိုင္ရရွိခဲ့ေပမယ့္ ၀ုလ္ဘတ္အသင္းက ကိုလံုးအသင္းကို (၄) ဂိုး (၁) ဂိုးနဲ႔ အႏိုင္ရရွိခဲ့တာေၾကာင့္ အခုလို ၿပိဳ္င္ပြဲကို လက္ျပခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။

Hamburg fans just before they were officially relegated pic.twitter.com/UTVU25RPDL — B/R Football (@brfootball) May 12, 2018

ပရိသတ္ေတြအေနနဲ႔ အသင္းရဲ႕ တန္းဆင္းခဲ့တဲ့ ျဖစ္ရပ္အေပၚမွာ ေက်နပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိပဲ ပြဲစဥ္ၿပီးဆံုးခ်ိန္မွာေတာ့ ေဒါသထြက္တဲ့ အမူအရာေတြကြင္းအျပည့္ ျပသခဲ့ၿပီး အေ၀းကြင္းမွာ လာေရာက္ ၾကည့္ရႈခဲ့တဲ့ ဂလာဘတ္အသင္း ပရိသတ္ေတြအေနနဲ႔လည္း ဟမ္းဘတ္အသင္းရဲ႕ က်ဆံုးမႈကို ကူညီႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ပါဘူး။

ကိုယ္ပိုင္ ရွင္သန္မႈကို ဖန္တီးႏိုင္ခဲ့တဲ့ ၀ုလ္ဘတ္

၀ုလ္ဘတ္အသင္း ေနာက္ဆံုးပြဲစဥ္မွာ အႏိုင္ရလဒ္ ရယူႏိုင္မယ္ဆိုရင္ အဆင့္ (၁၆) ေနရာကို ရယူႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး ဘြန္ဒက္စ္လီဂါၿပိဳင္ပြဲမွာ ဆက္လက္ရွင္သန္ႏိုင္ဖို႔ Play off ကစားခြင့္ရရွိမွာျဖစ္လို႔ ႏိုင္ပြဲတစ္ပြဲရရွိေအာင္ ဖန္တီးႏိုင္ခ့ဲ့ပါတယ္။

နည္းျပ ဘရူႏို လက္ဘာဒီယာ ရဲ႕ ၀ုလ္ဘတ္အသင္းကေတာ့ တန္းဆင္းဖို႔ ေသခ်ာေနခဲ့ၿပီျဖစ္တဲ့ ကိုလံုးအသင္းကို ေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့အတိုင္း အႏိုင္ယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဘြန္ဒက္လီဂါ ရွင္သန္ေရး အိပ္မက္ကို ဆက္မက္ခဲ့ပါတယ္။

တန္းဆင္းဇံုကေန ရုန္းထြက္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ဖရိုင္းဘတ္

ဖရိုငး္ဘတ္အသင္းကေတာ့ အိမ္ကြင္း Schwarzwald-Stadion မွာ ေအာ့စ္ဘတ္အသင္းကို (၂) ဂိုးျပတ္နဲ႔ အႏိုင္ယူၿပီး ဘြန္ဒက္စ္လီဂါမွာ ဆက္လက္တင္က်န္ခဲ့တာေၾကာင့္ ေအာင္ပြဲခံခဲ့ပါတယ္။

SO sieht Freude über den KLASSENERHALT aus 💪🏼🔴⚪️ #SCF pic.twitter.com/zSZImJyva7 — SC Freiburg (@scfreiburg) May 12, 2018

အသင္းနည္းျပ ၊ ကစားသမားေတြ နဲ႔ ပရိသတ္ေတြရဲ ယံုၾကည္ခ်က္ေတြက အသင္းရဲ႕ရလဒ္အေပၚမွာ သက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေအာက္ဆံုး အသင္း (၃) သင္းေနရာကေန ဖရုင္းဘတ္အသင္း ရုန္းထြက္ႏို္င္ခဲ့ပါတယ္။

ထိုက္တန္တဲ့ ေျခစြမ္းျပသခဲ့တဲ့ ေရွာ္ေကး

ေရွာ္ေကးအသင္းကေတာ့ ဖရန္႔ဖတ္အသင္းနဲ႔ ကစားခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္မွာ (၁) ဂိုးဂိုးမရွိနဲ႔အႏိုင္ယူၿပီး တတိယေနရာက ေဟာ့ဖန္ဟိမ္းအသင္းကို ရမွတ္ (၈) မွတ္ျဖတ္ၿပီး ဒုတိယေနရာကို ရယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဖရန္႔ဖတ္အသင္းကေတာ့ ေနာက္ဆံုးကစားခဲ့တဲ့ (၅) ပြဲမွာ (၄) ပြဲအထိအေရးနိမ့္ခဲ့ၿပီး ဒီအရံႈးရလဒ္ေတြက လာမယ့္ရာသီ ဥေရာပ ၀င္ခြင့္ျပင္ပကို ေရာက္ရွိေစခဲ့ပါတယ္။ဖရန္႔ဖတ္အသင္းရဲ႕ နည္းျပျဖစ္သူ ကိုဗက္ လာမယ့္ရာသီမွာ ဘိုင္ယန္အသင္းကို ကိုင္တြယ္မယ့္ သတင္းေတြက အသင္းရဲ႕ ရလဒ္အေပၚမွာ လႈပ္ခတ္ခဲ့ဟန္ရွိေနပါတယ္။

အေ၀းကြင္းႏိုင္ပြဲရယူႏိုင္ခဲ့တဲ့ ဘရီမင္

မိန္႔ဇ္အသင္းကေတာ့ အိမ္ကြင္းမွာ ၀ါဒါဘရီမင္အသင္းကို ႏိုင္ပြဲရယူႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့ေပမယ့္ ၿပီးခဲ့တဲ့တစ္ပတ္မွာ ေဒါ့မြန္အသင္းကို အႏိုင္ရရွိခဲ့တဲ့ ရလဒ္ပိုင္းက အသင္းရဲ႕ ရွင္သန္မႈမွာ အဓိက က်ခဲ့ပါတယ္။

ဘရီမင္အသင္းကေတာ့ မိန္႔ဇ္အသင္းကို အေ၀းကြင္းမွာ (၂) ဂိုး (၁) ဂိုးနဲ႔အႏိုင္ရရွိခဲ့တာေၾကာင့္ အမွတ္ေပးဇယား အဆင့္ (၁၁) ေနရာမွာ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။