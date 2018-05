ဒူးဒဏ္ရာေၾကာင့္ကမၻာ့ဖလားျပိဳင္ပြဲကိုလြဲေခ်ာ္မယ့္အဲလ္ဗက္စ္

PSG အသင္းရဲ႕ ဘရာဇီးလ္ညာေနာက္ခံကစားသမား ဒန္နီအဲလ္ဗက္စ္ဟာ ျပင္သစ္ကိုပါဒယ္ေရး ဗိုလ္လုပြဲစဥ္ မွာရရွိခဲ့တဲ့ ဒူးဒဏ္ရာေၾကာင့္ ကမၻာ့ဖလား ျပိဳင္ပြဲကို လြဲေခ်ာ္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။

အဲလ္ဗက္စ္ဟာ အဆိုပါဒဏ္ရာကို ျပင္သစ္တတိယတန္းကလပ္ လက္စ္ဟာဘီယားစ္ အသင္းနဲ႕ ကစားခဲ့တဲ့ ျပင္သစ္ကုိပါဒယ္ေရး ဗိုလ္လုပြဲစဥ္မွာ ရရွိခဲ့တာျဖစ္ျပီး ပြဲျပီးခါနီးမွာ လူစားလဲခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ အဲလ္ဗက္စ္အတြက္ အျပင္းထန္ဆံုးစိုးရိမ္မႈကေတာ့ ကမၻာ့ဖလားျပိဳင္ပြဲနဲ႕ လြဲေခ်ာ္ရမွာ ကိုပဲျဖစ္ပါတယ။္

Huge blow for Brazil as Dani Alves has been officially ruled out of the FIFA World Cup. 😢 pic.twitter.com/RRhQMFutcl

— FOX Soccer (@FOXSoccer) May 11, 2018