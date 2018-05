ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္အသင္းမွာစာခ်ဳပ္သက္တမ္းတိုးခဲ့တဲ့ေရာ္ဘင္နဲ႕ရာဖင္နာ

ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္အသင္းရဲ႕ ကစားသမားေတြျဖစ္တဲ့ ေရာ္ဘင္နဲ႕ ရာဖင္နာတို႕ကို တစ္ႏွစ္သက္တမ္းတိုး စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့တယ္လို႕ သိရပါတယ္။

ျပီးခဲ့တဲ့ အပတ္ေတြကေတာ့ အဆုိပါ ကစားသမားႏွစ္ဦးလံုးဟာ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းျပည့္ေျမာက္ေတာ့ မည္ျဖစ္တာေၾကာင့္ အသင္းမွာဆက္ရွိဖို႕ မေသခ်ာေတာ့ေၾကာင္း သတင္းေတြ ေပၚထြက္ခဲ့ျပီး တျခားအသင္းေတြနဲ႕လည္း ခ်ိတ္ဆက္ခဲ့ပါေသးတယ္။

