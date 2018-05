ဝုဖ္ဘတ္အသင္းအေနနဲ႕ကိုယ္လုပ္ရမည္ကိုအေကာင္းဆံုးလုပ္ႏိုင္ဖို႕လိုေၾကာင္းနည္းျပေျပာၾကား

ဝုဖ္ဘတ္အသင္းရဲ႕ နည္းျပ ဘရူႏိုလာဘာဒီယာ က သူတို႕အသင္းအေနနဲ႕ တန္းဆင္းဇုန္ကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ဖို႕အတြက္ ကိုလံုးအသင္းနဲ႕ပြဲစဥ္မွာ အာရံုစူးစိုက္မႈအျပည့္ရွိဖို႕ တိုက္တြန္းေျပာၾကား လိုက္ပါတယ္။

လက္ရွိခ်ိန္မွာေတာ့ ဝုဖ္ဘတ္အသင္းဟာ ဘြန္ဒက္စ္လီဂါ အမွတ္ေပးဇယားရဲ႕ အဆင့္ (၁၆)ေနရာ မွာ ရပ္တည္ေနျပီး အဆင့္(၁၅)ေနရာမွ ဖရိုင္းဘတ္ အသင္းကေတာ့ (၃)မွတ္ အသာရရွိထားပါတယ္။

#Labbadia : “I’m familiar with situations like the one we find ourselves in. For the most part I’ve overcome them and I have a plan for how we’ll approach this game.” #WOBKOE

ဝုဖ္ဘတ္အသင္းကေတာ့ ဖရိုင္းဘတ္အသင္းထက္ ဂိုးကြာျခားခ်က္ အသာရထားျပီး ကိုလံုးအသင္းနဲ႕ ပြဲစဥ္မွာ အႏိုင္ရရွိခဲ့မယ္ဆိုရင္ ၊ တကယ္လို႕သာ ဖရိုင္းဘတ္အသင္းကလည္း ေနာက္ဆံုးပြဲစဥ္မွာ ေအာ့စ္ဘတ္အသင္းကို ရံႈးနိမ့္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ ဝုဖ္ဘတ္အသင္းအေနနဲ႕ တန္းဆင္းဇုန္ကို ေရွာင္ရွားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိတန္းဆင္းဇုန္မွာ ကိုလံုးအသင္းက တန္းဆင္းသြားခဲ့ရျပီျဖစ္ေပမယ့္ ဟမ္းဘတ္ အသင္းကေတာ့ ဝုဖ္ဘတ္အသင္းနဲ႕ (၂)မွတ္သာ ကြာဟတာေၾကာင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အနည္းငယ္ က်န္ရွိေနပါေသးတယ္။

#Labbadia: “We can’t change what’s happened in recent weeks and months. We’ve got ourselves into this situation and now we have to bear the brunt of it together on the pitch.” #WOBKOE

— VfL Wolfsburg EN (@VfLWolfsburg_EN) May 10, 2018