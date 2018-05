ဆီဗီလာအသင္းကို အေရးနိမ့္ခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္က လူစာရင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကာကြယ္ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ ဇီဒန္း

ရီးရဲလ္အသင္းရဲ႕ နည္းျပ ဇီဒန္းက ဆီဗီလာအသင္းကို (၃) ဂိုး (၂) ဂိုးနဲ႔ အေရးနိမ့္ခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္မွာ ပြဲထြက္ခဲ့တဲ့ အသင္းရဲ႕လူစာရင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကာကြယ္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဘာစီလိုနာအသင္းနဲ႔ ပြဲစဥ္မွာ ဂိုးသြင္းခြင့္ (၇) ႀကိမ္သာဖန္တီးႏိုင္ခဲ့တဲ့ နည္းျပဇီဒန္းရဲ႕ ရီးရဲလ္အသင္းကေတာ့ ဆီဗီလာအသင္းနဲ႔ ပြဲစဥ္မွာလည္း ထပ္မံရုန္းကန္ခဲ့ရပါတယ္။ဆီဗီလာအသင္းက ယက္ဒါ နဲ႔ မီဂယ္လာယန္းတို႔ရဲ႕ သြင္းဂိုးေတြနဲ႔ ပထမပိုင္းမွာ ရီးရဲလ္အသင္းကို ဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ရာမို႔စ္ရဲ႕ ကိုယ့္ဂိုးကိုယ္သြင္းယူခဲ့တဲ့ အျဖစ္ေၾကာင္ ဆီဗီလာအသင္း (၃) ဂိုးျပတ္နဲ႔ ဆက္လက္ဦးေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ရီးရဲလ္အသင္းအတြက္ ေျခပဂိုးေတြကိုေတာ့ ရာမို႔စ္ နဲ႔ မာယိုရယ္တို႔က သြင္းယူခဲ့တာေၾကာင့္ ဂိုးကြာဟခ်က္ က်ဥ္းေျမာင္းခဲ့ရတာပါ။

🗨️ #Zidane: “This defeat will not affect our end to the season.”#RealMadrid pic.twitter.com/1yOHPx3kyW

— Real Madrid C.F.🇺🇸🇬🇧 (@realmadriden) May 9, 2018