ကိုပါအီတလီယာဖလားကိုကမၻာ့ဖလားလိုပင္သေဘာထားေၾကာင္းဂတ္တူဆိုေျပာၾကား

ေအစီမီလန္အသင္းနညး္ျပ ဂတ္တူဆိုက မနက္ျဖန္မနက္အေစာပုိင္း ယွဥ္ျပိဳင္ကစားမယ့္ ကိုပါအီတလီယာဖလား ဗိုလ္လုပြဲစဥ္ဟာ သူတုိ႕အသင္းအတြက္ ကမၻာ့ဖလားျပိဳင္ပြဲလိုပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ဂတ္တူဆိုကေတာ့ ဂ်ဴဗင္တပ္စ္အသင္းနဲ႕ ယွဥ္ျပိဳင္ကစားရမယ့္ အဆုိပါပြဲစဥ္ဟာ သူ႕အတြက္ ၾကီးမားတဲ့ တာဝန္ျဖစ္ျပီး စည္းကမ္းတက်ကစားသြားမွာျဖစ္သလို အႏိုင္ရဖို႕ခက္ခဲမွာျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိပါတယ္။

ကိုပါအီတလီယာဖလား ဗိုလ္လုပြဲစဥ္ကိုေတာ့ ေရာမ ျမိဳ႕မွာ ယွဥ္ျပိဳင္ကစားမွာျဖစ္ျပီး ဂ်ဴဗင္တပ္စ္ အသင္းအတြက္ ယခုရာသီမွာ ဖလား(၂)လံုုး ရရွိဖို႕ ပစ္မွတ္ထားေနပါတယ္။

သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ဂတ္တူဆိုက ေျပာၾကားခဲ့ရာမွာ – “ ကၽြန္ေတာ္တို႕ အတြက္ ၊ ပရိသတ္ေတြ အတြက္ေတာ့ ဒါဟာ ကမၻာ့ဖလားလိုပါပဲ။ သူတို႕အားလံုးက ခ်န္ပီယံဆုဖလားတစ္ခုျပန္ရဖို႕ စိတ္အား ထက္သန္ေနၾကတယ္။ ဒါကိုေတြးၾကည့္လို႕ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕လက္ရွိအသင္းအေျခအေနကို သံုးသပ္ၾကည့္လိုက္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕မွာ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနျပီး လုပ္ျပဖို႕ပဲလိုပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ကစားရမွာက အီတလီေဘာလံုးေလာကမွာ လႊမ္းမိုးထားတဲ့ အသင္းတစ္သင္းနဲ႕ ယွဥ္ျပိဳင္ရမွာပါ။ သူတို႕က (၇)ႏွစ္ဆက္ အီတလီစီးရီးေအမွာ ၾကီးစိုးခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႕က စိတ္ဓာတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ အားျဖင့္ အျမင့္မားဆံုးအေနအထားမွာရွိေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ အေကာင္းဆုးံ လုပ္ျပခဲ့ျပီးပါျပီ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ လႊမ္းမိုးကစားႏုိင္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ အေရးၾကီးတာတစ္ခုခုကို လုပ္ျပႏိုင္မွာပါ။ ဒါ လံုးဝ ေသခ်ာပါတယ္။ ” လို႕ ဆုိပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ဂတ္တူဆိုက အဆုိပါ ဗိုလ္လုပြဲစဥ္ဟာ သူ႕ရဲ႕ ႏုနယ္ေသးတဲ့ နည္းျပဘဝမွာ အၾကီးမားဆံုး ပြဲစဥ္ျဖစ္ေၾကာင္းဆုိပါတယ္။

“ ကၽြန္ေတာ့္နည္းျပဘဝမွာ အေရးအၾကီးဆံုး ပြဲစဥ္ပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ့္မွာ စိတ္ပ်က္စရာအေျခအေနတခ်ိဳ႕ ရွိခဲ့တယ္။ ဒါက စိတ္ေက်နပ္ဖို႕ ေကာင္းႏိုင္မယ္လို႕ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ တကယ္လို႕ ဒီပြဲက ရာသီအဆံုး မွာ ကစားရမယ့္ပြဲစဥ္သာဆိုရင္ စိုးရိမ္မႈေတြ ေလ်ာ့က်ပါလိမ့္မယ္။ ဒီပြဲျပီးရင္ ဖီအိုရင္းတီးနား ၊ အက္တလန္တာ အသင္းေတြနဲ႕ ကစားဖို႕က်န္ပါေသးတယ္။ တကယ္လို႕ ဆုဖလားရျပီးမွ ဒီပြဲေတြ ကစားရမွာဆိုရင္ေတာ့ ဒါဟာ တစ္မ်ိဳးတစ္ဖံု ခံစားရေစမွာပါ။ ”

