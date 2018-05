ရြန္းနီ လာမယ့္ ရာသီကုန္မွာ အဲဗာတန္အသင္းကေန ထြက္ခြာသင့္မသင့္

အဂၤလန္ရဲ႕ အေကာင္းဆံုး တိုက္စစ္မွဴးေတြထဲက တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ရြန္းနီကေတာ့ သူ႔ရဲ႕ ငယ္ဘ၀ ျဖတ္သန္းခဲ့တဲ့ အဲဗာတန္အသင္းနဲ႔အတူ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ေဘာလံုးေလာကကို သက္ေတာင့္သက္သာ ျဖတ္သန္းေနခဲ့တယ္လို႔ဆိုရပါမယ္။

ယခုႏွစ္ရာသီအစမွာ အဲဗာတန္အသင္းကို အလြတ္ေျပာင္းေရႊ႕ေၾကးနဲ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့တဲ့ ရြန္းနီကေတာ့ ဒီရာသီမွာအသင္းအတြက္ ၿပိဳင္ပြဲစံုမွာ သြင္းဂိုး (၁၁) ဂိုးသြင္းယူထားခဲ့ၿပီး အသင္းရဲ႕ထိပ္တန္းဂိုးသြင္းရွင္ေတြထဲက တစ္ဦးအျဖစ္ ရပ္တည္ေနပါတယ္။ရြန္းနီအေနနဲ႔ အသက္ရြယ္ ႀကီးရင့္ေနခဲ့ၿပီျဖစ္ေပမယ့္ ဘယ္အသင္းမွာပဲမဆို ကစားႏိုင္ေသးတယ္ဆိုတာကိုလည္း ျပသထားႏိုင္ခဲ့သူပါ။ဒါေပမယ့္ ဒီရာသီ အဲဗာတန္အသင္းရဲ႕ ရလဒ္ေတြက က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ရြန္းနီးကိုယ္တိုင္လည္း အသင္းကေန ထြက္ခြာဖို႔ ျပင္ဆင္လာခဲ့ၿပီလို႔ သတင္းေတြထြက္ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။

ဒီေတာ့လာမယ့္ရာသီမွာ ရြန္းနီဘယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပြဲဆီကို ထြက္ခြာမယ္ဆိုတာကို ၾကည့္ၾကည့္ရေအာင္ပါ။

အေမရိကန္ကို ေျပာင္းေရႊ႕မွာလား

လက္ရွိအေဟာ့ဆံုး ျဖစ္ေနတဲ့သတင္းကေတာ့ ရြန္းနီ အေမရိကန္ ေမဂ်ာလိဂ္ကလပ္အသင္းျဖစ္တဲ့ DC United အသင္းကို ေျပာင္းေရႊ႕ဖို႔ စီစဥ္ေနတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြပါ။ဒီၿပိဳင္ပြဲမွာ နာမည္ေက်ာ္ ကစားသမားအမ်ားအျပားရွိေနခဲ့တာကလည္း ရြန္းနီကို ဆြဲေဆာင္ေနခဲ့တဲ့ အခ်က္ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ကိုသာ ရြန္းနီေျပာင္းေရႊ႕ဖို႔ စဥ္းစားခဲ့မယ္ဆိုရင္ DC United အသင္းက ဦးစားေပးျဖစ္လာဖို႔ရွိေနပါတယ္။ရြန္းနီအေနနဲ႔ ကမာၻ႕အေနာက္ျခမ္းမွာ ဥေရာပေဘာလံုး အဆင့္အတန္းကို ျပသႏိုင္ဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံရဲ႕ သံတမာန္တစ္ဦးျဖစ္လာမယ္လို႔ေတာင္ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။

Wayne Rooney and his representatives are in serious talks about leaving Everton and signing for D.C. United in the 2018/19 summer transfer window. (Source: Washington Post) pic.twitter.com/6vJgztsTVN — Everton Blue Army (@EvertonBlueArmy) May 8, 2018

ေမဂ်ာလိဂ္ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ အေျပာင္းအေရႊ႕ဟာ လာမယ့္ ဇူလိုင္လ ဒုတိယအပတ္ထဲမွာ စတင္မွာျဖစ္ၿပီး အသင္းကေန ရြနး္နီနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေျပာင္းေရႊ႕ေၾကးကို ေပးေခ်ဖို႔ အသင့္ျဖစ္ေနခဲ့ၿပီမလို႔ အေျပာင္းအေရႊ႕ျဖစ္ေပၚလာဖုိ႔က (၅၀) ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ေသခ်ာေနပါၿပီ။DC United အသင္းဟာ အေမရိကန္ ေမဂ်ာလိဂ္ၿပိဳင္ပြဲမွာ ထိပ္တန္းအသင္းတစ္သင္းျဖစ္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတာျဖစ္ၿပီး မၾကာခင္မွာလည္း အိမ္ကြင္းအသစ္ျဖစ္တဲ့ Audi Field ကို လာမယ့္ ဇူလိုင္လ (၁၄) ရက္ေန႔မွာဖြင့္လွစ္သြားဖို႔ရွိေနပါတယ္။ဒါ့ေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြကို အဓိကဆြဲေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ ရြန္းနီကိုေခၚယူဖို႔ ျပင္ဆင္လာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အသင္းေဖာ္ေဟာင္း ဂ်ရတ္နဲ႔ ျပန္လည္ပူးေပါင္းမွာလား

ေနာက္ထပ္ထြက္ေပၚေနခဲ့တဲ့ ေကာလဟာလ သတင္းကေတာ့ ရြန္းနီအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံအသင္းေဖာ္ေဟာင္း ဂ်ရတ္ ကိုင္တြယ္ေနတဲ့ ရိန္းဂ်ားအသင္းကို ေျပာင္းေရႊ႕ၿပီး ဂ်ရတ္နဲ႔ ျပန္လည္လက္တြဲဖြယ္ရွိေနတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းပါ။ဂ်ရတ္အေနနဲ႔ကေတာ့ အသင္းနည္းျပတစ္ဦးျဖစ္လာခဲ့ၿပီးေနာက္မွာ အသင္းရဲ႕ လူစာရင္းကို အေတြ႕အၾကံဳရင့္ ကစားသမားေခၚယူဖုိ႔ စီစဥ္ေနခဲ့တာေၾကာင့္ ရြန္းနီကို ဂ်ရတ္မ်က္စိက်ေနႏိုင္ပါတယ္။ရိန္းဂ်ားအသင္းကလည္း အဓိကၿပိဳင္ဘက္အသင္းျဖစ္တဲ့ ဆဲလ္တစ္အသင္းကို ပိုမိုဖိအားေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ အသင္းနည္းျပအေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္သလို အသင္းကိုအသစ္တစ္ဖန္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ဖို႔ ရြန္းနီကို ဦးေဆာင္သူေနရာအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

#RangersFC are delighted to confirm that Steven Gerrard has agreed to become the new manager of the Club. pic.twitter.com/uUOVnJWI7I — Rangers Football Club (@RangersFC) May 4, 2018

ဒီအေျပာင္းအေရႊ႕နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရြန္းနီရဲ႕ အသက္အရြယ္ပိုင္းက ထိပ္တန္းကစားသမားတစ္ဦးရဲ႕ ေျခစြမ္းကေန အနည္းငယ္ေနာက္ျပန္လွည့္ေနခဲ့ၿပီျဖစ္တာေၾကာင့္ လက္ရွိအခ်ိန္မွာကေတာ့ အသင္းတည္ေဆာက္ဖို႔ ျပဳလုပ္ေနတဲ့ ဆဲလ္တစ္အသင္းအတြက္ အခ်ိန္ေကာင္းလို႔ဆိုရမွာပါ။ဒါ့ေၾကာင့္ ရြနး္နီသာ အသင္းကေန ထြက္ခြာဖို႔ စီစဥ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ရိန္းဂ်ားအသင္းကလည္း ရြန္းနီကိုေခၚယူဖို႔ ႀကိဳးစားလာမွာအေသအခ်ာပါ။

အဲဗာတန္ အသင္းမွာပဲ ဆက္ရွိေနမွာလား

အေျပာင္းအေရႊ႕နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အားလံုးကထင္ေၾကးေတြနဲ႔ သံုးသပ္ေနၾကေပမယ့္ ရြန္းနီအသင္းမွာ ဆက္ရွိေနဖို႔သာ ဆံုးျဖတ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ဒီစကားေတြကို အဆံုးသတ္ေစမွာပါ။အဲဗာတန္နည္းျပ အလာဒိြဳက္ကေတာ့ ရြနး္နီနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကမ္းလွမ္းေနခဲ့တဲ့ ကလပ္အသင္းေတြရွိေနခဲ့ေပမယ့္ အသင္းမွာသာ ဆက္ရွိေနဖို႔က သူ႔အတြက္ မွန္ကန္တဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္လို႔ ဆိုခဲ့ပါတယ္။ဒါ့အျပင္ ရြန္းနီကိုေခၚယူမယ္ဆိုရင္ ျမင့္မားတဲ့ ေျပာင္းေရႊ႕ေၾကးတစ္ရပ္ကိုေတာ့ အလာဒိြဳက္အလုိရွိေနတဲ့ပံု ေပၚပါတယ္။

🔵 | Discussing the new #EFC kit – and his favourite ones as a kid – with @WayneRooney! Watch more 👉🏼 https://t.co/FEF4VKvsfh pic.twitter.com/kHFvx7A32u — Everton (@Everton) May 4, 2018

ဒီျမင္ကြင္းေတြက ေဖာ္ျပေနခဲ့တာေတြက ရြန္းနီအေနနဲ႔အသင္းထံကို အမွတ္တရေတြ ျပန္လည္ယူေဆာင္လာခဲ့ၿပီး အသင္းမွာ ကစားေနတဲ့အခ်ိန္တိုင္း စိတ္ဓါတ္ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္မႈကို ရြန္းနီအမ်ားဆံုး စြမ္းေဆာင္ထားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္အသင္းမွာ ဖလားေတြမ်ားစြာ ရယူႏိုင္ခဲ့တဲ့ ရြန္းနီအေနနဲ႔ အဲဗာတန္အသင္းကို အရင္တည္းက ေျပာင္းေရႊ႕ဖို႔ ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာျဖစ္လို႔ သူအသင္းမွာပဲ ဆက္ရွိေနဖို႔လည္း ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။