အဓိကေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့ျပိဳင္ပြဲ(၂)ခုလြဲေခ်ာ္ခဲ့တဲ့လီဗာပူးလ္ကစားသမားဂ်ိဳးဂိုးမက္ဇ္

လီဗာပူးလ္အသင္းရဲ႕ ေနာက္ခံကစားသမား ဂ်ိဳးဂိုးမက္ဇ္က ဒဏ္ရာျပႆနာေၾကာင့္ ခ်န္ပီယံလိဂ္ဗိုလ္လုပြဲနဲ႕ ၂၀၁၈ ကမာၻ့ဖလား လြဲေခ်ာ္ခဲ့ရျခငး္အေပၚ စိတ္ပ်က္မိေၾကာင္းေျပာၾကား လုိက္ပါတယ္။

အသက္ (၂၀) အရြယ္ လူငယ္ကစားသမား ဂိ်ဳးဂိုးမက္ဇ္ဟာ မတ္လတြင္းက နယ္သာလန္အသင္း နဲ႕ ကစားခဲ့တဲ့ ခ်စ္ၾကည္ေရး ေျခစမ္းပြဲစဥ္မွာ အဂၤလန္အသင္းအတြက္ ပါဝင္ကစားခဲ့ျပီး ေျခက်င္းဝတ္ဒဏ္ရာ ရခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီရာသီအတြင္း လီဗာပူးလ္အသင္းရဲ႕ ေနာက္ခံကစားသမား နသန္နီရယ္ကလိုင္း ကာလရွည္ဒဏ္ရာ ေၾကာင့္ အနားယူေနရခ်ိန္မွာ ဂ်ိဳးဂိုးမက္ဇ္ဟာ နည္းျပဂ်ာဂန္ကေလာ့ပ္ရဲ႕ လက္ေအာက္ ပံုမွန္ ကစားခြင့္ရရွိခဲ့ တာျဖစ္ပါတယ္။

#LFC can confirm @J_Gomez97 has undergone an operation on an ankle injury: https://t.co/lmTmZwDTdT pic.twitter.com/UAClJ7yOZd

— Liverpool FC (@LFC) 8 May 2018