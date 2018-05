ကာဗာနီကိုေခၚယူဖို႕စဥ္းစားေနတဲ့ခ်ယ္ဆီး၊ဂ်ပန္(သို႕မဟုတ္)ၾသစေတးလ်ကိုေျပာင္းဖို႕ဆႏၵရွိေနတဲ့အင္နီေယစတာ

Tutti insieme… Fino alla Fine! Grazie mille per il vostro sostegno incondizionato ieri 👏🏽… semplicemente fantastico! Ora restano altre tre partite e due titoli da vincere🏳🏴 si comincia mercoledì e daremo il meglio di noi 👊🏽⚽🇮🇹 #JuveMilan #FinoAllaFine #ForzaJuve #SK6 @juventus

