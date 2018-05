ပရီးမီးယားလိဂ္မွာသတိၾကီးစြာထားဖို႕လိုအပ္ေၾကာင္းဝုဖ္ဗာဟန္တန္အသင္းနည္းျပေျပာၾကား

လာမယ့္ရာသီတန္းတက္အသင္းျဖစ္တဲ့ ဝုဖ္ဗာဟန္တန္အသင္းရဲ႕ နည္းျပ အက္စပီရီတိုဆန္းတို႕စ္ က သူတို႕အေနနဲ႕ လာမယ့္ရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ္မွာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြကို အေကာင္းဆံုး စီမံခန္႕ခြဲႏိုင္ဖို႕ လိုအပ္ေၾကာင္းေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ဝုဖ္ဗာဟန္တန္အသင္းဟာ ရာသီျပီးဆံုးဖို႕ (၄)ပြဲအလိုကတည္းက (၉)မွတ္ျဖတ္ကာ ပရီးမီးယားလိဂ္ကို တန္းတက္ခြင့္ရရွိခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ဒါဟာ ဝုဖ္ဗာဟန္တန္အသင္းအတြက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ပရီးမီးယားလိဂ္ကို ပထမဆံုးအၾကိမ္ ျပန္လည္တက္လွမ္းခြင့္ရျခင္းျဖစ္ျပီး ပရိသတ္ေတြနဲ႕ အသင္းတာဝန္ရွိသူေတြကေတာ့ အေကာင္းဆံုး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႕ ယံုၾကည္မႈအျပည့္ရွိေနပါတယ္။

ပရီးမီးယားလိဂ္ကို တန္းတက္ခြင့္ရခဲ့အျပီးမွာေတာ့ ဝုဖ္ဗာဟန္တန္အသင္းသားေတြဟာ အမိုးဖြင့္ကား ၾကီးနဲ႕ လွည့္လည္ေအာင္ပြဲခံခဲ့ျပီး ပရိသတ္ (၈၀၀၀၀) ခန္႕ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကပါတယ္။ နည္းျပ အက္စပီရီတိုဆန္းတို႕စ္ ကေတာ့ သူ႕အေနနဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကို အေကာင္းဆံုး စီမံခန္႕ခြဲႏိုင္ဖို႕ လိုအပ္ေၾကာင္းဆိုပါတယ္။

“ ဒီေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြဟာ အရမ္းျမင့္တယ္လို႕ ကၽြန္ေတာ္ခံစားရပါတယ္။ ဘာေတြဆက္ျဖစ္မလဲဆိုတာ ကို ကၽြန္ေတာ္ သတိၾကီးၾကီးနဲ႕ ေစာင့္ၾကည့္ေနပါတယ္။ ေႏြရာသီမွာလူစာရင္းျပင္ဆင္မႈက အေရးၾကီးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ တိုးတက္ဖို႕လိုျပီး ၾကိဳးစားရပါမယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ထိပ္ဆံုး (၁၀) ေနရာအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္မယ္လို႕ေတာ့ ၾကိဳေျပာလို႕မရပါဘူး။ ဒါက တကယ္အမွားၾကီး ပါ။ ” လို႕ နည္းျပ ကေျပာပါတယ္။

လက္ရွိခ်ိန္မွာ ေလာင္းေၾကးခန္႕မွန္းသူေတြကေတာ့ ဝုဖ္ဗာဟန္တန္အသင္းကို ပရီးမီးယားလိဂ္ ခ်န္ပီယံဆုရႏိုင္ေျခ အဆင့္ (၇)ရွိတဲ့ အသင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

And the scenes in West Park were just as impressive. #Proud2BeWolves pic.twitter.com/zbRjYg9tB8

— Wolves (@Wolves) May 7, 2018