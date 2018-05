ေဖာ့စ္ဘတ္ကို လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ေရာင္းခ်သြားမွာမဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ ရန္နစ္

ရာဘီလိုက္ပ္ဇစ္ အသင္းမန္ေနဂ်ာ ရန္နစ္က အသင္းရဲ႕ ေဖာ့စ္ဘတ္ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ထြက္ေပၚေနတဲ့ ေကာလဟာလေတြကို ျငင္းဆန္ေနခဲ့ၿပီး လာမယ့္ရာသီကုန္မွာ အသင္းကေန ေရာင္းခ်သြားမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ေဖာ့စ္ဘတ္ဟာ အာဆင္နယ္ ၊ ေအစီမီလန္အစရွိတဲ့အသင္းေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္မႈေတြရွိေနခဲ့ပါတယ္။ေဟာ့ဖန္ဟိမ္းအသင္းနဲ႔ ကစားခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္မွာ အနီကဒ္ျပသခံခဲ့ရၿပီး သူ႔ရဲ႕ တြစ္တာအေကာင့္မွာ “အရာအားလံုးအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္” လို႔ အဓိပါၸယ္ရတဲ့ စာသားကို တင္ထားခဲ့တာေၾကာင့္ အသင္းအတြက္ ဒီရာသီ ေနာက္ဆံုးပြဲစဥ္မွာေတာင္ ပါ၀င္ကစားေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ဆိုခဲ့တယ္လို႔ ပရိသတ္ေတြက ထင္မွတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ အသင္းနဲ႔ ေဖာ့စ္ဘက္ခ်ဳပ္ဆိုထားခဲ့တဲ့ စာခ်ဳပ္ဟာ (၄) ႏွစ္သက္တမ္းက်န္ရွိေနခဲ့တာျဖစ္ၿပီးအသင္းနည္းျပ ရန္နစ္ကေတာ့ အသင္းကေန ေရာင္းခ်သြားမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

