ဖာဂူဆန္အတြက္ဆုေတာင္းစကားေျပာၾကားေပးခဲ့ၾကတဲ့အာဆင္ဝင္းဂါးနဲ႕ဂြါဒီယိုလာ

အာဆင္နယ္နည္းျပ အာဆင္ဝင္းဂါးနဲ႕ မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသင္းနည္းျပ ဂြါဒီယိုလာတုိ႕ဟာ ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာေပါက္ေရာဂါ ခြဲစိတ္မႈမွ ျပန္လည္သက္သာ လာေအာင္အနားယူေနရတဲ့ မန္ခ်က္စတာယူႏုိက္တက္ ဂႏၱဝင္နည္းျပၾကီး ဖာဂူဆန္အတြက္ ဆုေတာင္းအားေပး ႏွစ္သိမ့္စကား ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

အာဆင္ဝင္းဂါးကေတာ့ အမ္းမရိတ္စ္မွာ သူ႕ရဲ႕ေနာက္ဆံုးပြဲစဥ္အျဖစ္ ဘန္ေလအသင္းကို (၅)ဂိုး ဂိုးမရွိနဲ႕ အႏိုင္ရရွိခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္အျပီး ဖာဂူဆန္အတြက္ ဆုေတာင္းစကားေျပာၾကားေပးခဲ့ပါတယ္။

အာဆင္ဝင္းဂါးကေျပာၾကားခဲ့ရာမွာ – “ တစ္ခ်ိန္က ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ျပိဳင္ဘက္နည္းျပအျဖစ္ ရွိခဲ့တဲ့ နည္းျပၾကီးဖာဂူဆန္ အျမန္ဆံုးျပန္လည္သက္သာလာေစဖို႕ဆုေတာင္းပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ စေနေန႕ ည ကမွ သိခဲ့ရပါတယ္။ သူ႕အတြက္ေရာ သူ႕မိသားစုအတြက္ေရာ ထပ္တူထပ္မွ် ဝမ္းနည္းရပါတယ္။ သူအတတ္ႏိုင္ဆံုး ျပန္လည္သက္သာလာဖို႕ ဆႏၵျပဳပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ စိတ္ဆႏၵေတြအားလံုး သူနဲ႕အတူရွိေနပါတယ္။ ” လို႕ ဆုိပါတယ္။

“ ျပီးခဲ့တဲ့အပတ္ကပဲ သူနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္နဲ႕ အိုးလ္ထရက္ဖို႕ဒ္မွာ အတူရွိခဲ့ပါေသးတယ္။ ပြဲအျပီး သူနဲ႕ အထဲမွာ ထပ္ေတြ႕ခဲ့ပါေသးတယ္။ အဲဒီတုန္းက သူပံုစံက အေကာင္းဆံုးရွိျပီး သူ ေလ့က်င့္ခန္းေတြလုပ္ တယ္ဆိုတာကိုလည္း ကၽြန္ေတာ့္ကိုေျပာပါတယ။္ သူ႕ၾကည့္ရတာ အရမ္းေပ်ာ္ ေနတဲ့ပံုပါပဲ။ သူက တကယ့္ကိုသန္မာတဲ့သူတစ္ဦးပါ။ ” လုိ႕ အာဆင္ဝင္းဂါးက ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့ ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အမ္းမရိတ္စ္ကြင္းရဲ႕ အစီအစဥ္ေၾကျငာသူကလည္း – “ အာဆင္နယ္အသင္းနဲ႕သက္ဆုိင္တဲ့ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီရဲ႕ စိတ္ႏွလံုးသားက ဆာအဲလက္စ္ဖာဂူဆန္ နဲ႕အတူ သူ႕ရဲ႕ မိသားစုဆီမွာပါ ရွိပါတယ္။ ” လို႕ ဆုိပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသင္းရဲ႕နည္းျပ ဂြါဒီယိုလာကလည္း ဖာဂူဆန္အတြက္ ဆုေတာင္း စကားေတြေျပာၾကားေပးခဲ့ပါတယ္။

“ ဖာဂူဆန္နဲ႕ သူ႕ရဲ႕ မိသားစုအတြက္ ဆုေတာင္းေပးခ်င္ပါတယ္။ တတ္ႏိုင္သမွ် အျမန္ဆံုးျပန္လည္ သက္သာလာျပီး မန္ခ်က္စတာယူႏုိက္တက္ အသင္းအတြက္ ျပန္လာႏိုင္ဖို႕ ဆုေတာင္းပါတယ္။ ဒီကြင္းထဲမွာရွိတဲ့ မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသင္းပရိသတ္ေတြကိုၾကည့္လိုက္ပါ။ အရမ္းၾကီးက်ယ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ထူးအတြက္ ဆုေတာင္းမႈ မလုပ္ေပးတဲ့သူမရွိပါဘူး။ သူက အျပင္မွာ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာအရ ပါ ခမ္းနားၾကီးက်ယ္တဲ့သူပါ။ ”လို႕ ဂြါဒီယိုလာက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

Credit where it's due. Great from these Man City fans! #Ferguson pic.twitter.com/hmv2ckFYHE — Minesh (@mins_v) May 6, 2018

“ Football aside , get well Fergie ” ဆိုတဲ့ ဆိုင္းဘုတ္ကို မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသင္းရဲ႕ ပရိသတ္ ႏွစ္ဦးက ကြင္းအတြင္း ကူညီကိုင္ေဆာင္ေပးခဲ့ပါတယ္။

နည္းျပၾကီးဖာဂူဆန္ဟာ ခြဲစိတ္ကုသမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီးျပီျဖစ္ေပမယ့္လည္း Salford Royal ေဆးရံုမွာ အနီးကပ္ကုသခံယူမႈေတြ ျပဳလုပ္ေနရပါတယ္။