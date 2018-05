ေဘာလံုး ျပန္လည္ကစားႏိုင္ဖို႔ နီးစပ္ေနခဲ့ၿပီျဖစ္တဲ့ ေနမာ

ဒဏ္ရာေၾကာင့္ အနားယူေနခဲ့ရတဲ့ ပီအက္စ္ဂ်ီတိုက္စစ္မွဴးေနမာဟာ ဒဏ္ရာကေန ျပန္လည္သက္သာလာခဲ့ၿပီျဖစ္တာေၾကာင့္ ေလ့က်င္ေရးခန္းမမွာ အခ်ိဳ႕ေသာ ေလ့က်င့္ခန္းေတြကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေနခဲ့ၿပီျဖစ္တာေၾကာင့္ ကမာ႓႔ဖလား အိပ္မက္ ျပန္လည္ရွင္သန္လာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ေနမာဟာ မာေဆးလ္အသင္းကို (၃) ဂိုးဂိုးမရွိနဲ႔ အႏိုင္ရရွိခဲ့တဲ့ပြဲစဥ္မွာ ျပင္းထန္တဲ့ ဒဏ္ရာကို ရရွိခဲ့တာေၾကာင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၅) ရက္ေန႔တည္း ကအနားယူေနခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အေစာပိုင္းမွာ ဒဏ္ရာကိုစစ္ေဆးခဲ့တဲ့ ရလဒ္ေတြအရ ျပင္းထန္တဲ့ ဒဏ္ရာတစ္ခုလို႔ သတင္းေတြထြက္ေပၚခဲ့ၿပီး ေနမာလည္း ရုရွားႏိုင္ငံမွာ က်င္းပမယ့္ ကမာ႓႔ဖလားၿပိဳင္ပြဲကို လြဲေခ်ာ္မယ္လို႔ သတင္းေတြ ထြက္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ဒါေပမယ့္ ပီအက္စ္ဂ်ီအသင္းနည္းျပ အူႏိုင္းအမ္မရီကေတာ့ ေနမာ ရဲ႕ ဒဏ္ရာကို ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ယခုႏွစ္ရာသီကုန္ မတိုင္ခင္မွာ ျပန္လည္ကစားႏိုင္မယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

He looks kinda familiar… 😏@neymarjr is back at work at the Ooredoo Training Centre📍 pic.twitter.com/XTlcqf6tAm

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) May 5, 2018