ပရီးမီးယားလိဂ္မွာ ရွင္သန္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ အသင္းရဲ႕ရလဒ္ကို ဟစ္ေၾကြးခဲ့တဲ့ ရိြဳင္းေဟာဆန္

ခရစၥတယ္ပဲ့ေလ့စ္အသင္းနည္းျပ ရိြဳင္းေဟာ့ဆန္က စတုတ္စီးတီးအသင္း တန္းဆင္းသြားခဲ့ရတာေၾကာင့္ ခရစၥတယ္ပဲေလ့စ္အသင္း ပရီးမီးယားလိဂ္မွာ ဆက္လက္တင္က်န္ခဲ့တဲ့အတြက္ စိတ္သက္သာရာရခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ခရစၥတယ္ပဲ့ေလ့စ္အသင္းဟာ ရာသီအစ (၇) ပြဲလံုးကို အေရးနိမ့္ခဲ့ၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ေအာက္တိုဘာလတည္းက တန္းဆင္းဇုန္မွာ ရုန္းကန္ေနခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ နည္းျပ ရိြဳင္းေဟာဆန္ လက္ထပ္မွာ အသင္းရဲ႕ပံုစံကူးေျပာင္းလာခဲ့တဲ့ ခရစၥတယ္ပဲေလ့စ္ အသင္းဟာ စတုတ္စီးတီးအသင္းကို (၂) ဂိုး (၁) ဂိုးရလဒ္နဲ႔ အႏိုင္ယူခဲ့ၿပီးေနာက္မွာ လာမယ့္ရာသီပရီးမီးယားလိဂ္မွာ ဆက္လက္ရွင္သန္ခြင့္ ရရွိခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

HERE. WE ARE.

YOU'LL KNOW US BY OUR NOISE. 🙌❤️️💙 pic.twitter.com/OYTmhEUyyL

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) May 5, 2018