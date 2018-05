ခ်ဲလ္ဆီးရဲ အိမ္ကြငး္ဖိအားကို ရင္ဆုိင္ရမယ့္ လီဗာပူးလ္

ခ်ဲလ္ဆီးအသင္းနဲ႔ လီဗာပူးလ္အသင္းတို႔ ကစားမယ့္ ပရီးမီးယားလိဂ္ပြဲစဥ္မွာေတာ ခ်ဲလ္ဆီးအသင္းရဲ႕ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ၀င္ခြင့္အတြက္ ရုန္းကန္မယ့္ အိမ္ကြင္းဖိအားေၾကာင့္ အေ၀းကြင္းမွာ လာေရာက္ကစားရမယ့္ လီဗာပူးလ္အသင္း ရုန္းကန္ရဖို႔ရွိေနပါတယ္။

ခ်ဲလ္ဆီး vs လီဗာပူးလ္ (၆-၅-၂၀၁၈ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၂၂း၀၀)

Unreal! West Brom grab a late winner against Spurs to keep their slim survival hopes alive, and it opens the door again for Chelsea in the hunt for the top 4. pic.twitter.com/jsGahK9IK0

— FOX Soccer (@FOXSoccer) May 5, 2018