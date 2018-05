ရာသီၿပီးဆံုးခါနီးမွာ ပရိသတ္ေတြကို အျမင့္ဆံုးစိတ္ခံစားမႈ ေပးစြမ္းဦးမယ့္ အယ္လ္ကလက္စီကို

ဒီပြဲစဥ္ဟာ ပူပူေႏြးေႏြး လာလီဂါ ခ်န္ပီယံ ဘာစီလိုနာအသင္းနဲ႔ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ဗိုလ္လုပြဲကို တက္ေရာက္ထားႏိုင္ခဲ့တဲ့ ရီးရဲလ္အသင္းတို႔ရဲ႕ ျပင္းထန္တဲ့ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကို ျမင္ေတြ႕ရဦးမယ့္ ပြဲစဥ္ပါ။

ဘာစီလိုနာ vs ရီးရလ္မက္ဒရစ္ (၇-၅-၂၀၁၈ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၁း၁၅)

ဒီအသင္း (၂) သင္းထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆံုခဲ့တဲ့ အႀကိမ္ေရ (၆၆) ႀကိမ္မွာ ဘာစီလိုနာအသင္းက ပိုမိုအသာစီးရယူႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ဆိုရွာျဖစ္ၿပီး (၂၉) ႀကိမ္ႏိုင္ (၁၇) ႀကိမ္သေရက်ၿပီး ရီးရဲလ္အသင္းက အႀကိမ္ (၂၀) အႏိုင္ရရွိထားခဲ့ပါတယ္။ေနာက္ဆံုးထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆံုမႈမွာလည္း ဘာစီလိုနာအသင္းက ဆြာရက္ဇ္ ၊ မက္ဆီနဲ႔ ဗီဒယ္တို႔ရဲ႕သြင္းဂိုးေတြနဲ႔ (၃)ဂိုးျပတ္ႏိုင္ပြဲကိုရယူထားပါတယ္။

