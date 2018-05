ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာေပါက္မႈေၾကာင့္ ခြဲစိတ္ကုသမႈ ခံယူခဲ့ရတဲ့ ဖာဂူဆန္

မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္တက္အသင္းရဲ႕ဂႏၱဝင္နည္း ျပေဟာင္း ဆာအဲလက္စ္ဖာဂူဆန္ဟာ ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာေပါက္ တဲ့ ေဝဒနာေၾကာင့္ အေရးေပၚ ေဆးရံုကို ပို႔ေဆာင္ခဲ့ရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

UK က သတင္းေတြမွာ အသက္(၇၆)ႏွစ္အရြယ္ ဖာဂူဆန္ဟာ အေရးေပၚခြဲစိတ္ကုသမႈေတြခံယူဖို႔ အတြက္ စေနေန႔က Salford Royal ေဆးရံုကို ပို႔ေဆာင္ခဲ့ရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္တက္အသင္းက ေဖာ္ျပတဲ့ သတင္းတစ္ခုမွာေတာ့ ဖာဂူဆန္ရဲ႕ ခြဲစိတ္ကုသမႈဟာ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေပမယ့္လည္း အၿပီးသတ္ ေပ်ာက္ကင္းဖို႔အတြက္ တိက်တဲ့ေစာင့္ၾကည့္ကုသမႈေတြ ျပဳလုပ္ဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း ဆိုပါတယ္။

ဖာဂူဆန္ရဲ႕မိသားစုကေတာ့ အဆိုပါကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လၽွိဳ႕ဝွက္ထားဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း ဆိုပါတယ္။

Sir Alex Ferguson has undergone surgery today for a brain haemorrhage. The procedure has gone very well but he needs a period of intensive care to aid his recovery. His family request privacy in this matter.

