ရိန္းဂ်ားစ္အသင္းရဲ႕နည္းျပျဖစ္လာခဲ့တဲ့စတီဗင္ဂ်ရတ္

လီဗာပူးလ္ကစားသမားေဟာင္း စတီဗင္ဂ်ရတ္ဟာ ရိန္းဂ်ားစ္အသင္းရဲ႕ နည္းျပျဖစ္လာခဲ့ျပီး ေလးႏွစ္ သက္တမ္းရွိတဲ့ စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ပါတယ္။

ဂ်ရတ္ဟာ နည္းျပေဟာင္း ဂေရမီမာတီ ထုတ္ပယ္ခံခဲ့ရျပီးေနာက္ပိုင္း ရိန္းဂ်ားစ္အသင္းရဲ႕ နည္းျပ အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့တာျဖစ္ကာ သေဘာတူညီမႈရဖို႕အတြက္ အခ်ိန္အနည္းငယ္ယူခဲ့ရျပီး ေသာၾကာေန႕ကပဲ အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ရိန္းဂ်ားစ္အသင္းဟာ ေနာက္ဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ ၂၀၁၀-၁၁ ေဘာလံုးရာသီက လိဂ္ခ်န္ပီယံဆုကိုရရွိ ခဲ့ျပီး ေနာက္တစ္ရာသီအျပီးမွာပဲ Scottish Third Division ကို တန္းဆင္းသြားခဲ့ရပါတယ္။

စေကာ့တလန္လိဂ္ကို ျပန္လည္တက္လွမ္းႏိုင္ခဲ့တာ (၄)ႏွစ္သာရွိေသးျပီး ျပီးခဲ့တဲ့ (၂)ရာသီအတြငး္ တတိယေနရာသာ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

နည္းျပဂ်ရတ္က ေျပာၾကားခဲ့ရာမွာ – “ ရိန္းဂ်ားစ္အသင္းရဲ႕ နည္းျပတစ္ေယာက္ျဖစ္လာရတာ ဂုဏ္ယူ ပါတယ္။ ဒီအသင္းကိုေရာ ၊ အသင္းရဲ႕ သမိုင္းနဲ႕ အစဥ္အလာအရပါ ကၽြန္ေတာ္ လံုးဝေလးစားပါ တယ္။ ရိန္းဂ်ားစ္အသငး္နဲ႕ ခရီးတစ္ခု အစျပဳဖို႕ မေစာင့္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ အသင္းရရွိခဲ့တဲ့ ေအာင္ျမင္မႈေတြကို ဆက္လက္တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႕ ကၽြန္ေတာ္ ၾကိဳးစားပါ့မယ္။ ”လို႕ ဆုိပါတယ္။

🗣️ Steven Gerrard: “Winning football, I think the key is we have to win. I won’t be one of those managers that goes on about a philosophy and talks and talks and talks; I think it’s important to walk the walk."

