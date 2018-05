ကမာ႓႕ဖလားၿပိဳင္ပြဲကို လြဲေခ်ာ္ရႏိုင္တဲ့ ကိုစီရယ္နီ

အာဆင္နယ္အသင္း ကြင္းလယ္ကစားသမား ကိုစီရယ္နီဟာ အက္သလက္တီကိုမက္ဒရစ္ အသင္းကိုအေရးနိမ့္ခဲ့တဲ့ ယူရိုပါလိဂ္ပြဲစဥ္မွာ ရရွိခဲ့တဲ့ဒဏ္ရာေၾကာင့္ ကမာၻ႔ဖလား ၿပိဳင္ပြဲဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ကို လြဲေခ်ာ္ရဖြယ္ ရွိေနပါတယ္။

ဒီပြဲစဥ္မွာ အက္သလက္တီကိုမက္ဒရစ္ တိုက္စစ္မွဴး ဒီေယဂိုေကာ္စတာကို တားဆီးဖို႔ႀကိဳးစားရင္း ပြဲခ်ိန္ (၁၂) မိနစ္တည္းက ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး လူစားလဲလွယ္ခဲ့ရပါတယ္။

ဒဏ္ရာေၾကာင့္ ျပင္းထန္တဲ့ နာက်င္မႈကို ကိုစီရယ္နီ ခံစားခဲ့ရၿပီး အာဆင္နယ္အသင္း ေဆးအဖြဲ႕ကေတာ့ ဖေႏွာင့္ေၾကာ ဒဏ္ရာလို႔ အေစာပိုင္းမွာ သံုးသပ္ထားခဲ့ပါတယ္။

ယခင္ကလည္း ဖေႏွာင့္ေၾကာ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ဖူးတဲ့ ကိုစီရယ္နီရဲ႕ ဒဏ္ရာအေျခအေနဟာ ဒဏ္ရာေဟာင္းကို ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္ထိခဲ့တယ္လို႔ ေသခ်ာခဲ့ပါက အနည္းဆံုး (၆) လေလာက္ ကုသမႈခံယူရဖို႔ရွိေနပါတယ္။

“သူရဲ႕ဒဏ္ရာက ဖေႏွာင့္ေၾကာဒဏ္ရာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ဒါတကယ္ဆိုးရြားပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ သတင္းေကာင္းၾကားရႏိုင္ေပမယ့္ လက္ရွိအေျခအေနကေတာ့ ဆိုးရံားေနပါတယ္။”

Worth noting that it was Diego Costa who got play stopped there, even though Atletico had the ball and were on the attack. Was standing right next to Koscielny, and will have known immediately it was bad.

— Jonathan Liew (@jonathanliew) May 3, 2018