မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္တက္အသင္းရဲ႕လက္ေထာက္နည္းျပကိုအာဆင္နယ္နည္းျပျဖစ္လာဖို႕ေထာက္ခံခဲ့တဲ့ေမာ္ရင္ဟို

မန္ခ်က္စတာယူႏုိက္တက္အသင္းနည္းျပ ေမာ္ရင္ဟိုဟာ ထူးထူးျခားျခားပဲ သူတုိ႕အသင္းရဲ႕ လက္ေထာက္နည္းျပ ရူအီဖာရီယာ ကို အာဆင္နယ္အသငး္နည္းျပအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ဖို႕ ေထာက္ခံခဲ့ပါတယ္။

နည္းျပ အာဆင္ဝင္းဂါးဟာ လာမယ့္ရာသီကုန္မွာ အာဆင္နယ္အသင္းမွ ထြက္ခြာေတာ့မွာျဖစ္ျပီး လက္ရွိမန္ခ်က္စတာယူႏုိက္တက္အသင္းရဲ႕ လက္ေထာက္နည္းျပ ရူအီဖာရီယာ က နည္းျပသစ္ အျဖစ္တာဝန္ယူဖို႕ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိတဲ့ သတင္းေတြ ေပၚထြက္လာပါတယ္။

အသက္ (၄၂) ႏွစ္အရြယ္ ရူအီဖာရီယာ ဟာ ေမာ္ရင္ဟိုရဲ႕ လက္ေထာက္နည္းျပအျဖစ္ ကလပ္အသင္း (၆)ခုမွာ လက္တြဲ ခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။

နည္းျပေမာ္ရင္ဟုိကေတာ့ သူနဲ႕လက္တြဲျပီး ဆုဖလား (၂၅) ခု ရရွိခဲ့ျပီးျဖစ္တဲ့ ရူအီဖာရီယာကို အာဆင္နယ္အသင္းက ကမ္းလွမ္းမယ္ဆိုရင္ ဝမ္းသာမိမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

Who will link @jesus_perez to the Arsenal job?

Three assistant already named as potential candidates for the Arsenal job:

✔️ Mikel Arteta (Guardiola’s assistant)

✔️ Rui Faria (Mourinho’s assistant)

✔️ Zeljko Buvac (Klopp’s assistant)#mcfc #mufc #lfc #afc #thfc pic.twitter.com/tWzr6eSh1z

— Kristof Terreur 📰 (@HLNinEngeland) May 1, 2018