ဂ်ဴဗင္တပ္စ္မွာဆက္ရွိဖို႕ရာသီကုန္မွာေဆြးေႏြးမယ့္ဟိုဝီဒီးစ္

ေရွာ္ေကးအသင္းကေန ဂ်ဴဗင္တပ္စ္အသင္းကို အငွားနဲ႕လာေရာက္ကစားေနတဲ့ ဘန္ဒစ္ဟိုဝီဒီးစ္ ဟာ အျပီးသတ္ေျပာင္းေရႊ႕မႈအတြက္ ေဆြးေႏြးမႈေတြျပဳလုပ္ဖို႕ ရာသီကုန္ဆံုးခ်ိန္ထိ ေစာင့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဟိုဝီဒီးစ္ဟာ ဂ်ဴဗင္တပ္စ္အသင္းမွာ လာေရာက္ကစားခဲ့တဲ့အခ်ိန္အတြင္းဒဏ္ရာျပႆနာေတြနဲ႕ ရုန္းကန္ခဲ့ရျပီး (၃)ပြဲသာ ပါဝင္ကစားခြင့္ရရွိခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္လည္း ဟိုဝီဒီးစ္ဟာ ၾက့ံခိုင္မႈ ျပန္လည္ျပည့္ဝလာခဲ့ျပီး နာပိုလီအသင္းကို ရံႈးနိမ့္တဲ့ပြဲစဥ္မွာ ျပန္လည္ ပါဝင္ကစားေပးခဲ့ပါတယ္။

လက္ရွိရာသီျပီးဆံုးဖို႕ (၃)ပြဲသာ က်န္ရွိေတာ့တဲ့အခ်ိန္မွာ ဂ်ဴဗင္တပ္စ္အသင္းဟာ ဒုတိယေနရာမွ နာပိုလီ အသင္းထက္ (၄)မွတ္အသာနဲ႕ အမွတ္ေပးဇယားကို ဦးေဆာင္ထားပါတယ္။

📣 32 down, 2 to go – and sporting director Christian #Heidel knows exactly when he wants Schalke's aims to be reached by 💪 #S04 #FCAS04 pic.twitter.com/uDvavByIzj

— FC Schalke 04 (@s04_en) May 3, 2018