ခရစ္စတယ္ပဲေလ့စ္အသင္းမွာဆက္ရွိဖို႕ယံုၾကည္ထားတဲ့ရြိဳင္းေဟာ့ဒ္ဆန္

ခရစ္စတယ္ပဲေလ့စ္နည္းျပ ရြိဳင္းေဟာ့ဒ္ဆန္ က ရာသီကုန္မွာ အသင္းကေန ထြက္ခြာဖို႕ အစီအစဥ္ မရွိဘဲ ၂၀၁၈-၁၉ ေဘာလံုးရာသီမွာ အသင္းပိုေကာင္းလာေအာင္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႕ ဖိအားရွိေနေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ရြိဳင္းေဟာ့ဒ္ဆန္ ဟာ ျပီးခဲ့တဲ့ စက္္တင္ဘာလတုန္းက နည္းျပေဟာင္း ဖရန္႕ခ္ဒီဘိုအာ ရဲ႕ ေနရာမွာ ဆက္ခံျပီး တာဝန္ယူကိုင္တြယ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဖရန္႕ခ္ဒီဘိုအာကေတာ့ အဖြင့္ပြဲစဥ္ (၄)ပြဲမွာ ဂိုးသြင္းယူႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ (၄)ပြဲစလံုးရံႈးနိမ့္ခဲ့တာေၾကာင့္ ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ခံခဲ့ရတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ရြိဳင္းေဟာ့ဒ္ဆန္ဟာ စတင္တာဝန္ယူကိုင္တြယ္စဥ္မွာ (၃)ပြဲဆက္ အရံႈးရလဒ္ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရေပမယ့္ လည္း အသင္းကို ျပန္လည္တည့္မတ္ႏုိင္ခဲ့ျပီး လက္ရွိခ်ိန္မွာ အမွတ္ေပးဇယားရဲ႕ အဆင့္ (၁၁)ေနရာမွာ ရပ္တည္ေနပါတယ္။

ခရစ္စတယ္ပဲေလ့စ္အသင္းဟာ တန္းဆင္းဇုန္ အဆင့္(၁၈)ေနရာမွ ေဆာက္သင္မ္တန္ အသင္းနဲ႕ (၆)မွတ္သာလွ်င္ ကြာဟတာေၾကာင့္ သခ်ၤာနည္းအရတြက္မယ္ဆိုရင္ တန္းဆင္းဇုန္ကေန ရွင္းရွင္း လင္းလင္း လြတ္ေျမာက္သြားျပီလို႕ ေျပာလို႕မရေသးပါဘူး။ ခရစ္စတယ္ပဲေလ့စ္အသင္းဟာ စတုတ္စီးတီး ၊ ဝက္္စ္ဘရြန္းအသင္းေတြနဲ႕ ကစားဖို႕က်န္ပါေသးတယ္။

