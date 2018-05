ဒယ္ေလဘလိုင္းနဲ႕ဒါမီယန္တို႕ကိုအသင္းမွာဆက္ရွိေစခ်င္တဲ့ေမာ္ရင္ဟို

မန္ခ်က္စတာယူႏုိက္တက္အသင္းကစားသမားႏွစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဒယ္ေလဘလိုင္းနဲ႕ ဒါမီယန္ကို အသင္းမွ ေရာင္းထုတ္ေတာ့မယ္လို႕ သတင္းေတြထြက္ေပၚေနေပမယ့္လည္း နည္းျပ ေမာ္ရင္ဟိုကေတာ့ အဆိုပါ ကစားသမား(၂)ဦးဟာ သူ႕ရဲ႕ အစီအစဥ္ထဲမွာ ရွိေသးေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

အဆုိပါကစားသမား ႏွစ္ဦးဟာ ယခုရာသီအတြင္းမွာ ကစားခြင့္တစ္ေနရာအတြက္ ရုန္းကန္ေနရျပီး ဒယ္ေလဘလိုင္းက (၁၇)ပြဲသာ ကစားခြင့္ရရွိထားသလို ဒါမီယန္ကလည္း (၁၄)ပြဲသာ ကစားခြင့္ရရွိထား ပါတယ္။

အသင္းကေတာ့ အဆုိပါကစားသမားႏွစ္ဦးအတြက္ တျခားအသင္းမ်ားမွ ကမ္းလွမ္းမႈမ်ားကိုု ေစာင့္ဆိုင္းလ်က္ရွိေပမယ့္ ေမာ္ရင္ဟိုကေတာ့သူတို႕ကို အိုးလ္ထရက္ဖို႕ဒ္မွာသာ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း ထားလိုတာျဖစ္ပါတယ္။

Happy to be back in training! Lets finish the season strong! 👊🏻 #MUFC pic.twitter.com/doTUGiuKQc

— Daley Blind (@BlindDaley) April 6, 2018