ခ်န္ပီယံလိဂ္ဗိုလ္လုပြဲတက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းအေပၚေက်နပ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့တဲ့ဂ်ာဂန္ကေလာ့ပ္

လီဗာပူးလ္အသင္းရဲ႕နည္းျပ ဂ်ာဂန္ကေလာ့ပ္ က ရိုးမားအသင္းကို ႏွစ္ေက်ာ့ေပါင္းရလဒ္နဲ႔ အႏိုင္ရၿပီး ခ်န္ပီယံလိဂ္ ဗိုလ္လုပြဲ ကို တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းကို ေက်နပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

လီဗာပူးလ္အသင္းမွာ ဆီမီးဖိုင္နယ္ ဒုတိယအေက်ာ့ပြဲစဥ္မွာ ရိုးမား အသင္းကို (၄) ဂိုး (၂)ဂုိးနဲ႔ ရွံုးနိမ့္ခဲ့ေပမယ့္ လည္း ႏွစ္ေက်ာ့ေပါင္း (၇) ဂိုး (၆) ဂိုးနဲ႔ အႏိုင္ရကာ ဗိုလ္လုပြဲကို တက္လွမ္းႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာခ်န္ပီယံလိဂ္ သမိုင္းတစ္ေလၽွာက္မွာ ဂိုးအမ်ားဆံုးသြင္းယူတဲ့ ဆီမီးဖိုင္နယ္ အျဖစ္လည္း မွတ္တမ္းဝင္ခဲ့ပါတယ္။

အလြန္အမင္းေပ်ာ္ရႊင္စရာ အႏိုင္ရလဒ္ ျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္ လည္း ထူးထူးျခားျခားရင္သပ္ ရႈေမာဖြယ္ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္းဆိုပါတယ္။

“ အေတာ္ေလး အံ့ဩဖို႔ေကာင္းတယ္ဗ် ။ ဂိုးရလဒ္ကို ေမ့သြားတယ္။ (၇) ဂိုး (၆) ဂိုး ဆိုတဲ့ ရလဒ္က မယံုႏိုင္စရာပါ။ ” လို႔ ဂ်ာဂန္ကေလာ့ပ္ ကဆိုပါတယ္။

“ ပြဲက ျပင္းထန္ခဲ့တယ္။ သူတို႔က အျပည့္အဝ စြန္႔စားၿပီးကစားခဲ့တယ္။ က်ေတာ္တုို႔က တန္ျပန္ တိုက္စစ္နဲ႔ ကစားခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတာ္ေတာ္ေလးသည္းခံကစားခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပိုေကာင္းခဲ့တယ္ဆိုတာ အားလံုးလည္း သိပါတယ္။ ”

“ ကစားသမား အမ်ားစုအတြက္က ပထမဆံုး ဆီမီးဖိုင္နယ္ အေတြ႕အၾကံဳပါ။ ဒါေၾကာင့္လည္း အားလံုးက စိတ္လႈပ္ရွားေနၾကတယ္။ အရမ္းစိတ္လႈပ္ရွားဖို႔ေကာင္းတယ္ ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ လိုခ်င္တာထက္ကို ပိုၿပီးစိတ္လႈပ္ရွားဖို႔ေကာင္း ပါတယ္။ ”

ဒါေပမယ့္လည္း လီဗာပူးလ္ အသင္းဟာ ဗိုလ္လုပြဲမွာ ေနရာတစ္ခုနဲ႔ထိုက္တန္မႈရွိေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

“ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရာႏႈန္းျပည့္ ထိုက္တန္ပါတယ္။ ကံမရွိဘဲနဲ႔လည္း ေရာက္မလာႏုိင္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီညလို လုပ္ႏိုင္ဖို႔ တစ္ႀကိမ္ပဲ လိုသလို ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္ အသင္းကလည္း မေန႔ကလိုမ်ိဳး လုပ္ႏိုင္ဖို႔ ကံတစ္ႀကိမ္ပဲလိုပါတယ္ ။ ကစားသမားေတြ လုပ္ျပခဲ့တဲ့ ပံုစံ ေျခစြမ္းအရ ထိုက္တန္မႈရွိပါတယ္။၊ ” လို႔ ဂ်ာဂန္ကေလာ့ပ္က ေျပာပါတယ္။

