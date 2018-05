ရိုးမားကိုႏွစ္ေက်ာ့ေပါင္းရလဒ္နဲ႕အႏိုင္ယူကာခ်န္ပီယံလိဂ္ဗိုလ္လုပြဲတက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့တဲ့လီဗာပူးလ္

ယေန႕မနက္အေစာပိုင္း ယွဥ္ျပိဳင္ကစားခဲ့တဲ့ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ဆီမီးဖို္င္နယ္ဒုတိယအေက်ာ့ပြဲစဥ္မွာ ရိုးမားအသင္း က လီဗာပူးလ္အသင္းကို (၄)ဂိုး (၂)ဂိုး နဲ႕ အႏိုင္ရရွိခဲ့ေပမယ့္ ႏွစ္ေက်ာ့ပါင္းအႏိုင္ရလဒ္နဲ႕ လီဗာပူးလ္အသင္းက ဗိုလ္လုပြဲဆီကို တက္ေရာက္သြားႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

ပြဲအစကတည္းက တစ္ဖက္ဂိုးေပါက္ကိုျခိမ္းေျခာက္ကစားတဲ့ အိမ္ရွင္ရိုးမားအသင္းဟာ ပြဲအစမွာပဲ အယ္လ္ရွာရာေဝး ရဲ႕ ဖန္တီးေပးမႈမွတစ္ဆင့္ ဒီဇီကို ေခါင္းတိုက္သြင္းယူဖုိ႕ ၾကိဳးစားခဲ့ေပမယ့္ ဂိုးေပါက္ရဲ႕ ညာဘက္ေဘးမွ လြဲေခ်ာ္သြားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ပြဲခ်ိန္ (၆)မိနစ္မွာ ဖေလာ္ရန္ဇီရဲ႕ ကန္ခ်က္ဟာ လည္း ဂိုးေပါက္နဲ႕ လြဲေခ်ာ္ခဲ့ျပန္ပါတယ္။

ပြဲကစားခ်ိန္ (၉)မိနစ္မွာ ဖာမီႏိုရဲ႕ခ်ထားေပးမႈမွတစ္ဆင့္ မာေနးက ကန္သြင္းကာ လီဗာပူးလ္အသင္းအတြက္ အဖြင့္ဂုိးသြင္းယူေပးခဲ့ပါတယ္။

ပြဲကစားခ်ိန္ (၁၁)မိနစ္မွာ ဒီဇီကိုရဲ႕ ဖန္တီးေပးပို႕မႈမွ ႏိုင္ဂိုလန္ ကန္သြင္းခြင့္တစ္ၾကိမ္ရေပမယ့္ ဂုိးဘားေပၚ ေက်ာ္သြားခဲ့ရပါတယ္။

ပြဲကစားခ်ိန္ (၁၄)မိနစ္မွာ ဆာလက္ ဘီးကုပ္စက္ဝိုင္းထိပ္မွ ကန္သြင္းခဲ့ေပမယ့္ ရိုးမားဂိုးသမား အလီဆင္ ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ပြဲခ်ိန္ (၁၅)မိနစ္မွာေတာ့ ရိုးမားအသင္းမွ အယ္လ္ရွာရာေဝးရဲ႕ ေခါင္းတိုက္ခ်က္ကို လီဗာပူးလ္ကစားသမား ဒီဂ်န္ေလာ္ဗရန္ ဖ်က္ထုတ္ရာမွာ ဂိ်မ္းစ္မုိင္လ္နာရဲ႕ မ်က္ႏွာနဲ႕ ထိျပီး ဂိုးထဲျပန္ဝင္သြားခဲ့တာေၾကာင့္ ရိုးမား အသငး္ေခ်ပဂိုးရရွိခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီေနာက္ ပြဲခ်ိန္ (၁၇)မိနစ္မွာ မာေနး ကန္ခြင့္တစ္ၾကိမ္ရခဲ့ရာမွာ ဂိုးေပါက္ရဲ႕ ညာဘက္ျခမး္မွ လြဲေခ်ာ္ခဲ့သလို ေနာက္ထပ္ (၈)မိနစ္အၾကာ မာေနးအနီးကပ္ပိတ္သြင္းခြင့္ရခဲ့ရာမွာလည္း ရိုးမားဂုိုးသမား ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ျပန္ ပါတယ္။

