အဂၤလန္အသင္း ပရိသတ္ေတြရဲ႕ စိတ္ေနသေဘာထားနဲ႔ လုပ္ရပ္ေတြကို ျပန္လည္ေ၀ဖန္ခဲ့တဲ့ ဟယ္ရီကိန္း

စပါးအသင္း တုိက္စစ္မွဴး ဟယ္ရီကိန္းဟာ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ အဂၤလန္အသင္း ပရိသတ္ေတြရဲ႕ ေ၀ဖန္မႈနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနခဲ့ရပါတယ္။ဒီလို ေ၀ဖန္ခံေနရတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဟယ္ရီကိန္းက အသင္းပရိသတ္ေတြအေနနဲ႔ အဂၤလန္အသင္း ကမာၻ႕ဖလားၿပိဳင္ပြဲမွာ က်ရံႈးေစဖို႔ အလိုရွိေနတယ္လို႔ စြပ္စြဲေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

ဟယ္ရီကိန္းအေနနဲ႔ စတုတ္စီးတီးအသင္းနဲ႔ ကစားခဲ့တဲ့ပြဲစဥ္မွာ အသင္းတြက္ သြင္းယူခဲ့တဲ့ သြင္းဂိုးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အျငင္းပြားဖြယ္ အေျခအေနေတြအတြက္ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈခံယူခဲ့ရာ သူရဲ႕သြင္းဂိုးအျဖစ္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီးေနာက္မွာေတာ့ အဂၤလန္အသင္းပရိသတ္ေတြရဲ႕ ပုဂိၢဳလ္ေရးဆိုင္ရာ ေ၀ဖန္တိုက္ခိုက္မႈေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။

Too much fuss is being made of Harry Kane's goal/not goal at Stoke, I personally couldn't care less if he touched it or it was Eriksen's goal, Harry needs to stop letting it effect him and get back to what he does best, rippling goal nets. pic.twitter.com/PdYHatEoC4

— Spurs Twenty Four Seven (@julesbevis) April 26, 2018