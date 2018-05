အသင္းရဲ႕ တိုက္ပြဲ၀င္စိတ္ဓါတ္ကို ခ်ီးက်ဴးခဲ့တဲ့ ဇီဒန္း

ရီးရဲလ္အသင္းနည္းျပ ဇီဒန္းက ခ်န္ပီယံလိဂ္ ဆီမီးဖိုင္နယ္ပြဲစဥ္မွာ ဘိုင္ယန္အသင္းကို ႏွစ္ေက်ာ့ေပါင္း (၄) ဂိုး (၃) ဂိုးနဲ႔အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး (၃) ရာသီဆက္ ဗိုလ္လုပြဲစဥ္ကို တက္ေရာက္ႏို္င္ခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ အသင္းရဲ႕ ကစားသမားေတြအေနနဲ႔ အေကာင္းဆံုး ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုခဲ့ပါတယ္။

ဒုတိယအေက်ာ့ပြဲစဥ္မွာ တစ္ဖက္ (၂) ဂိုးစီသေရရလဒ္ထြက္ေပၚခဲ့ေပမယ့္ ပထမအေက်ာ့မွာ ရီးရဲလ္အသင္းက (၂) ဂိုး (၁) ဂိုးနဲ႔အႏိုင္ရရွိခဲ့တာေၾကာင့္ ေမလ (၂၇) ရက္ေန႔မွာ က်င္းပျပဳလုပ္မယ့္ ဗိုလ္လုပြဲစဥ္ကို တက္ေရာက္ခြင့္ ရရွိခဲ့ပါတယ္။

ဒီပြဲစဥ္မွာ ရီးရဲလ္အသင္းအေနနဲ႔ အသင္းရဲ႕ ပံုစံေကာင္းေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ၿပီး ဘိုင္ယန္အသင္းရဲ႕ ေနာက္တစ္ဆင့္တက္ေရာက္ႏိုင္ဖို႔ ရုန္းအားကိုလည္း ရီးရဲလ္အသင္းရင္ဆိုင္ခဲ့ရပါတယ္။

“တကယ္ကို ပရမ္းပတာႏိုင္တဲ့ ပြဲစဥ္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္ ရလဒ္ပိုင္းကေတာ့ ေက်နပ္စရာေကာင္းခဲ့ပါတယ္။ေဘာလံုးေလာကဆိုတာ ခက္ခဲတဲ့ နာက်င္မႈေတြနဲ႔ ျပည့္ႏွက္ေနခဲ့တဲ့ေနရာပါ။ဒီလိုခံစားခ်က္ေတြ မခံစားရပဲနဲ႔ ဗိုလ္လုပြဲစဥ္ဆိုတာကို တက္ေရာက္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ႏွလံုးသားထဲက လာတဲ့ခံစားခ်က္မ်ိဳးနဲ႔ မဟုတ္ေပမယ့္ ဒီေန႔ပြဲစဥ္ရလဒ္ကေတာ့ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ခဲ့တယ္လို႔ဆိုရမွာပါ။” ဆိုၿပီး ဇီဒန္းက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

