မန္ခ်က္စတာယူႏုိက္တက္အသင္းထိပ္တန္းအဆင့္တစ္ခုမွာရပ္တည္ေနေၾကာငး္အက္ရွ္ေလယန္းေျပာၾကား

မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္တက္အသင္းရဲ႕ ကစားသမား အက္ရွ္ေလယန္းက ယခုရာသီမွာ မန္ခ်က္စတာစီးတီး အသင္းရဲ႕ ေနာက္ အမွတ္ေပးဇယား ဒုတိယေနရာမွာ ရပ္တည္ေနေပမယ့္လည္း ထိပ္တန္းအဆင့္တစ္ ခုမွာရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

မန္ခ်က္စတာယူႏုိက္တက္အသင္းဟာ လက္ရွိ ရာသီျပီးဆံုးဖို႕ ပြဲစဥ္ (၃)ပြဲသာ က်န္ရွိေနေတာ့တဲ့အခ်ိန္မွာ မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသင္းနဲ႕ (၁၆)မွတ္ ကြာဟေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း အက္ရွ္ေလယန္းကေတာ့ လာမယ့္အနာဂတ္မွာ သူတို႕အသင္းအေနနဲ႕ ပံုစံေကာငး္ တစ္ခုကို ျပန္လည္ျပသႏုိင္ဖို႕ ယံုၾကည္ေနပါတယ္။

Whether we’ve played well or not this club loves a late winner! Onwards to Brighton on Friday, got to keep up the winning feeling 🤘🏾👹 pic.twitter.com/BHmYbGPksx

— Ashley Young (@youngy18) April 29, 2018