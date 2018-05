ဘာစီလိုနာအသင္းရယူခဲ့တဲ့ဖလား(၂)လံုးထက္ခ်န္ပီယံလိဂ္ဖလားကပိုတန္ဖိုးရွိေၾကာင္းရာမို႕စ္ေျပာၾကား

ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းရဲ႕ ကစားသမား ဆာဂ်ီယိုရာမုိ႕စ္ က ခ်န္ပီယံလိဂ္ ဆုဖလားဟာ ဘာစီလိုနာ အသင္းရဲ႕ လိဂ္ဖလား (၂)လံုးထက္ ပိုျပီး တန္ဖိုးရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဘာစီလိုနာအသင္းဟာ ယခုရာသီမွာ ဆီးဗီးလားအသင္းကို အႏိုင္ယူကာ ကိုပါဒယ္ေရးဖလားကိုရယူ ႏုိင္ခဲ့သလို ျပီးခဲ့တဲ့ အပတ္က ပြဲစဥ္မွာ ဒီပို႕တီဗိုအသင္းကို အနိုင္ယူျပီး လာလီဂါခ်န္ပီယံဆုကို ရရွိခဲ့ ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ခ်န္ပီယံလိဂ္မွာေတာ့ ကြာတားဖိုင္နယ္မွာ ရိုးမားအသင္းကို ရံႈးနိမ့္ျပီး ထြက္ခြာ ခဲ့ရပါတယ္။

(၂)ႏွစ္ဆက္ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ဆုဖလားရယူႏိုင္ခဲ့တဲ့ ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းဟာ ယခုႏွစ္မွာလည္း (၃)ႏွစ္ဆက္ ခ်န္ပီယံလိဂ္ဖလား ရယူႏိုင္ဖို႕ ရည္မွန္းထားပါတယ္။ ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းဟာ ခ်န္ပီယံလိဂ္ဆီမီးဖိုင္နယ္ ပထမအေက်ာ့မွာ ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္အသင္းကို (၂)ဂိုး (၁)ဂိုးနဲ႕ အႏုိင္ရရွိထားပါတယ္။

Saber sufrir.

Saber ganar.

Saber ser @realmadrid .

Quedan 90’.

Know how to suffer.

Know how to win.

Know how to be #RealMadrid.

90 minutes left.#HalaMadrid pic.twitter.com/aFo6ibPDM5

— Sergio Ramos (@SergioRamos) April 25, 2018