ေနာက္ထပ္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားစြာေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္းေမာ္ရင္ဟိုေျပာၾကား

မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္တက္အသင္းရဲ႕နည္းျပ ေမာ္ရင္ဟိုက သူတာဝန္ယူခဲ့တဲ့ ေဘာလံုးရာသီ (၂) ခုအတြင္း ယူရိုပါလိဂ္ နဲ႕ EFL Cup ေတြကို ရယူႏုိင္ခဲ့ျပီးျဖစ္ေပမယ့္လည္း ေအာင္ျမင္မႈေတြ ထပ္လိုခ်င္ ေသးေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္တက္အသင္းဟာ မေန႕ညက ယွဥ္ျပဳိင္ကစားခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ္ပြဲစဥ္မွာ အာဆင္နယ္အသင္းကို အႏိုင္ယူလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ၂၀၁၈-၁၉ ေဘာလံုးရာသီမွာ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ဝင္ခြင့္ တစ္ေနရာ ပိုျပီးခိုင္ျမဲေစခဲ့ျပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ မန္ခ်က္စတာယူႏုိက္တက္အသင္းဟာ ယခုႏွစ္ရဲ႕ အက္ဖ္ေအဖလားျပိဳင္ပြဲမွာလည္း ခ်ယ္ဆီးအသင္းနဲ႕ ဗိုလ္လုပြဲကို ယွဥ္ျပိဳင္ကစားရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ယခုလို ျပိဳင္ပြဲေတြမွာ အေျခအေနေကာင္းေနေပမယ့္လည္း ေမာ္ရင္ဟိုကေတာ့ ခ်န္ပီယံဆုဖလားေတြ ရယူျပီး ဂႏၱဝင္နည္းျပေဟာင္း ဆာအဲလက္စ္ဖာဂူဆန္ ခ်န္ရစ္ထားခဲ့တဲ့ ေအာင္ျမင္မႈေတြအတိုင္း ဆက္လက္ ရွင္သန္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိပါတယ္ ။

Disappointing end 😓

Arsene Wenger's final game at Old Trafford as @Arsenal boss ended dramatically as a ⏱️stoppage-time ⚽ gave @ManUtd a 2️⃣-1️⃣ win.

Will Wenger be back❓https://t.co/4cLtBuJADF

— FOX Sports Asia (@FOXSportsAsia) April 30, 2018