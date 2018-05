မက္ဆီရဲ႕ဟက္ထရစ္သြင္းဂိုးနဲ႕အတူလာလီဂါခ်န္ပီယံဆုရယူႏိုင္ခဲ့ျပီျဖစ္တဲ့ဘာစီလိုနာ

ဘာစီလုိနာအသင္းဟာ ေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့အတိုင္း ပြဲစကတည္းက ထိန္းခ်ဳပ္မႈအျပည့္နဲ႕ ကစားႏိုင္ခဲ့ျပီး ပြဲအစ (၇)မိနစ္မွာပဲ အဖြင့္ဂိုးရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒမ္ဘယ္လီရဲ႕ ခ်ထားေပးမႈမွတစ္ဆင့္ ေကာ္တင္ဟိုက ဘာစီလိုနာအသင္း အတြက္ အဖြင့္ဂိုး သြင္းယူေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ပြဲကစားခ်ိန္ (၁၇)မိနစ္မွာေတာ့ ဒီပို႕တီဗို အသင္းက ေခ်ပဂိုးရရွိဖို႕ အခြင့္အေရးတစ္ၾကိမ္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ပြဲကစားခ်ိန္ (၇)မိနစ္မွာ ေထာင့္ကန္ေဘာမွတစ္ဆင့္ လူးကပ္စ္ပီရက္ဇ္ သြင္းယူခဲ့ေပမယ့္ လူကၽြံေဘာအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါတယ္။

ပြဲကစားခ်ိန္ မိနစ္ (၃၀)မွာလည္း အလြတ္တည္ကန္ေဘာမွတစ္ဆင့္ မက္ဆီရဲ႕ ကန္သြင္းမႈကို ဒီပို႕တီဗို ဂိုးသမား မာတီနက္ဇ္ ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ပြဲကစားခ်ိန္ (၃၈)မိနစ္မွာေတာ့ မက္ဆီက ဘာစီိလိုနာအသင္းအတြက္ ဒုတိယေျမာက္ဂိုးသြင္းယူေပးခဲ့ပါတယ္။ ဆြာရက္ဇ္ရဲ႕ ကန္တင္မႈကို မက္ဆီကပိတ္သြင္းျပီး ဂိုးအျဖစ္ရယူခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

