ဖိအားေပးေနတဲ့ အသင္းပရိသတ္ေတြကို ျပန္လည္တံု႔ျပန္ခဲ့တဲ့ အလာဒိြဳက္

အဲဗာတန္အသငး္ ယခုတစ္ပတ္မွာ ကစားခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ္ ပြဲစဥ္အၿပီးမွာလည္း ေ၀ဖန္မႈေတြ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ပရိသတ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အလာဒိြဳက္က ပရိသတ္ေတြ သူ႔ဆီကေနဒီထက္ပိုၿပီး ေမွ်ာ္လင့္စရာ မရွိဘူးလို႔ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဟတ္ဒါဖီးလ္အသင္းနဲ႔ ကစားခဲ့တဲ့ပြဲစဥ္မွာ အဲဗာတန္အသင္း ၂ ဂိုး ဂိုးမရွိနဲ႔ အႏိုင္ရရွိခဲ့ေပမယ့္ အသင္းပရိသတ္တစ္ခ်ိဳ႕ရဲ႕ ေ၀ဖန္မႈေတြဟာ ကြင္းအတြင္းမွာ ဆက္လက္ျမင့္တက္ေနခဲ့ၿပီး အလာဒိြဳက္ကို “Our survey says get out of our club” လို႔ေျပာဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။

အသင္းပရိသတ္ေတြအေနနဲ႔ ဒီလိုမွတ္တမ္းေတြ စုစည္းေပးတဲ့အသင္းအဖြဲ႕ကေန အခ်က္အလက္ေတြရယူၿပီး နည္းျပ အလာဒိြဳက္ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြကို ၾကည့္ရႈၿပီးေ၀ဖန္မႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

“အရိုးသားဆံုးေျပာရရင္ ကၽြန္ေတာ္လုပ္ႏိုင္တာထက္ ဘာမွပိုၿပီးလုပ္ေပးလို႔မရပါဘူး။ ပရိသတ္တစ္ခ်ဳိ႕က ကၽြန္ေတာ့္ကို မႀကိဳက္ဘူးဆိုရင္ တကယ္ကို စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါတယ္။ ဒါေပမယ္ မိမိကိုယ္တိုင္ေကာ ၊ နည္းျပအဖြဲ႕၀င္ေတြ နဲ႔ ၀န္ထမ္းေတြအားလံုးလည္း ကိုယ္လုပ္ႏိုင္တဲ့ အရာတိုင္းကို ခက္ခက္ခဲခဲႀကိဳးစားခဲ့တာပါ။”

“(၇) ပြဲမွာ (၁၄) မွတ္ရရွိေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးထားႏိုင္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိအသင္းရဲ႕အေျခအေနဟာ မိမိေရာက္ရွိတံုးကထက္ ဆိုးရြားေနလို႔လားဆိုတာကို ေမးခ်င္ပါတယ္။ ဒီလိုအရာေတြထဲကမွ မိမိေျပာႏိုင္တာ တစ္ခုပဲရွိပါတယ္ တကယ္လုိ႔သာ ႏိုင္ပြဲေတြဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားခဲ့မယ္ဆိုရင္ ပရိသတ္ေတြဆီကေန ခ်စ္ျမတ္ႏိုးမႈကို ရရွိလာမွာပါ” လို႔ အလာဒိြဳက္ကဆိုခဲ့ပါတယ္။