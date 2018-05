မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္အသင္းဟာ နည္းျပသက္တမ္းမွာ အခ်ိန္အၾကာဆံုး ကိုင္တြယ္တဲ့ အသင္းျဖစ္လာမယ္လို႔ ဆိုခဲ့တဲ့ ေမာ္ရင္ညိဳ

မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္အသင္းနည္းျပ ေမာ္ရင္ညိဳက အသင္းကိုနည္းျပသက္တမ္းတစ္ေလ်ာက္ ကာလရွည္ကိုင္တြယ္သြားႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ခ်ဲလ္ဆီးအသင္းကို (၂၀၀၄) ခုႏွစ္ကေန (၂၀၀၇) ခုႏွစ္ထိ ကိုင္တြယ္ခဲ့တဲ့ အခ်ိန္တစ္ခုသာ ေမာ္ရင္ညိဳရဲ႕နည္းျပသက္တမ္းတစ္ေလ်ာက္ အခ်ိန္အၾကာဆံုးကိုင္တြယ္ခဲ့တဲ့ မွတ္တမ္းျဖစ္ၿပီးအသင္းတစ္သင္းကို (၃) ႏွစ္ထက္ပိုၿပီး ကိုင္တြယ္ထားျခင္းမရွိခဲ့တာကိုလည္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ေမာ္ရင္ညိဳအေနနဲ႔ ယခုႏွစ္ရာသီကုန္ဆံုးအခ်ိန္မွာ လက္ရွိမန္ခ်က္စတာ ယူႏုိက္တက္အသင္းနဲ႔ ခ်ဳပ္ဆိုထားခဲ့တဲ့ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းထက္ (၂) ႏွစ္ပိုၿပီး သက္တမ္းတိုးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုလိုေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ဒါ့အျပင္ အသင္းရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းနဲ႔ လက္ရွိနည္းျပရာထူးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးလည္း တကယ္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုး္တယ္လိုိ႔ ေမာ္ရင္ညိဳက ဆိုပါတယ္။

The Reds were in high spirits at training this morning, taking time to mark @JuanMata8 turning 30… #MUFC pic.twitter.com/9vOXoilSq6

