ဂိုးသြင္းႏႈန္းက်ဆင္းခ့ဲတဲ့ လီ၀န္ေဒါစကီးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပန္လည္စိစစ္သြားမယ့္ ေဟးနပ္

ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္အသင္း နညး္ျပ ေဟးနပ္က အသင္းရဲ႕တိုက္စစ္မွဴး လီ၀န္ေဒါစကီး ဘိုင္ယန္အသင္းေပၚကို ေပးထားခဲ့တဲ့ ကတိေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

ယခုတစ္ပတ္အေစာပိုငး္မွာ ေဟးနပ္နဲ႔ လီ၀န္ေဒါစကီးတို႔ (၂) ဦးတည္းသီးသန္႔ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ေလ့က်င့္ေရးအစီအစဥ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကို ေျပာဆိုခဲ့တယ္လို႔ ဂ်ာမန္သတင္းစာေတြမွာ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

လီ၀န္ေဒါစကီးကေတာ့ ရီးရဲလ္အသင္းနဲ႔ ကစားခဲ့တဲ့ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ပြဲစဥ္မွာ သြင္းဂိုးေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ၿပီး ဖရန္႔ဖတ္အသင္းကို (၄) ဂိုး (၁) ဂိုးနဲ႔ အႏိုင္ရရွိခဲ့တဲ့ ဘြန္ဒက္စ္လီဂါပြဲစဥ္မွာလည္း အသင္းလူစာရင္းကေန အနားေပးခံခဲ့ရၿပီး လူစား၀င္ကစားသမားအျဖစ္သာ ပါ၀င္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

🗣️ Jupp #Heynckes after #FCBSGE: “I’m very happy with my team’s performance. Especially in the second half, we played well and were very efficient. Something we were lacking on Wednesday.” #FCBSGE pic.twitter.com/bCfyosjoRm

— FC Bayern English (@FCBayernEN) April 28, 2018