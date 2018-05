တစ္ရာသီအတြင္းဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္နည္းျပရာထူးမွထုတ္ပယ္ခံခဲ့ရတဲ့မြန္တဲလား

ဆီးဗီးလားအသင္းနညး္ျပ မြန္တဲလား ဟာ ခ်န္ပီယံလိဂ္ (၁၆)သင္းအဆင့္မွာ မန္ခ်က္စတာယူႏုိက္တက္ အသင္းကို ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ခဲ့ျပီး တစ္လအၾကာမွာပဲ ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ခံခဲ့ရပါ တယ္။ ဒါဟာ မြန္တဲလားအတြက္ေတာ့ တစ္ရာသီအတြင္း ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ နည္းျပရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဆီးဗီးလားအသင္းက လီဗန္ေတးအသင္းကို ရံႈးနိမ့္ခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္ဟာ မြန္တဲလားအတြက္ နည္းျပအျဖစ္ ေနာက္ဆံုးကိုင္တြယ္တဲ့ ပြဲစဥ္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ဆီးဗီးလားအသင္းဟာ ျပီးခဲ့တဲ့ လကယွဥ္ျပိဳင္ကစားခဲ့တဲ့ ခ်န္ပီယံလိဂ္ (၁၆)သင္းအဆင့္ ရံႈးထြက္ပြဲစဥ္မွာ မန္ခ်က္စတာယူႏုိက္ တက္အသင္းကို အႏိုင္ရကာ ကြာတားဖိုင္နယ္ကို တက္လွမ္းႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ အဲဒီပြဲစဥ္အျပီး ေနာက္ဆံုး (၉)ပြဲဆက္မွာ ႏိုင္ပြဲေပ်ာက္ဆံုးခဲ့တာ လည္းျဖစ္ပါတယ္။

Sacked TWICE in ONE season – Vincenzo #Montella. And this guy was chosen to build the new Milan 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ lmao

— Jan (@jan1190) April 28, 2018