ယူအီးအက္ဖ္ေအရဲ႕အေရးယူျခင္းခံရမယ့္အေရးနဲ႕ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ဆီျမြန္နီ

အက္သလက္တီကိုမက္ဒရစ္အသင္းရဲ႕ နည္းျပ ဆီျမြန္နီဟာ အာဆင္နယ္အသင္းနဲ႕ပြဲစဥ္မွာ ပြဲၾကည့္စင္ေပၚ ပို႕ေဆာင္ခံရအျပီး လာမယ့္ပြဲစဥ္ ကြင္းေဘးမွ ၾကီးၾကပ္ခြင့္ပိတ္ပင္ခံရမယ့္အေရးနဲ႕ ရင္ဆိုင္ေနရ ပါတယ္။

ပြဲအျပီးမွာေတာ့ ဆီျမြန္နီ သာမကဘဲ အက္သလက္တီကိုမက္ဒရစ္အသင္း နဲ႕ အာဆင္နယ္အသင္း ေတြဟာလည္း အသီးသီးအေရးယူျခင္းခံခဲ့ရပါတယ္။

အာဆင္နယ္ကစားသမား ဟက္သာဘာလင္ဟာ အက္သလက္တီကိုမက္ဒရစ္ကစားသမား အိန္ဂ်ယ္ေကာ္ရီယာကို ဖ်က္ထုတ္ပံုနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ဆီျမြန္နီဟာ ကြင္းလယ္ဒိုင္ကုိ အျပင္းအထန္ ေစာဒကတက္ခဲ့တာေၾကာင့္ ပြဲၾကည့္စင္ေပၚကို ပို႕ေဆာင္ျခင္းခံခဲ့ရပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အက္သလက္တီကိုမက္ဒရစ္အသင္းကစားသမား ဗာဆယ္ကို ဟာလည္း ပြဲကစားခ်ိန္ (၁၀) မိနစ္မွာ ပဲ (၂)ဝါတစ္နီနဲ႕ ထုတ္ပယ္ခံခဲ့ရပါတယ္။ ပြဲခ်ိန္ (၈၂)မိနစ္မွာ ဂရစ္ဇ္မန္းသြင္းယူခဲ့တဲ့ ေခ်ပဂိုးေၾကာင့္ သာလွ်င္ အက္သလက္တီကိုမက္ဒရစ္အသင္း သေရရလဒ္ထြက္ေပၚခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

Uefa charges Arsenal with "setting off of fireworks". Charges Atletico Madrid with "Throwing of objects; Diego Simeone – insulting of a match official; Improper conduct of the coach". Cases will be dealt with by Uefa on 4 May (day after 2nd leg). #ARSATL

— Henry Winter (@henrywinter) April 27, 2018