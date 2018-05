ဆြမ္ဆီးအသင္းကိုအေဝးကြင္းမွာအႏိုင္ရယူခဲ့တဲ့ခ်ယ္ဆီး

မေန႕ညကယွဥ္ျပိဳင္ကစားခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ္ပြဲစဥ္မွာ ခ်ယ္ဆီးအသင္းဟာ အေဝးကြင္းမွာ ဆြမ္ဆီးအသင္း ကို (၁)ဂိုး ဂုိးမရွိနဲ႕ အႏိုင္ရရွိခဲ့ျပီး ထိပ္ဆံုး (၄)ေနရာဝင္ေရာက္ခြင့္ရရွိဖို႕ျဖစ္တဲ့ သူတုိ႕ရဲ႕ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြကို ဆက္လက္ အသက္သြင္းႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

ပြဲအစမိနစ္ေတြမွာ ဧည့္သည္ခ်ယ္ဆီးအသင္းက ေဘာလံုးပိုင္ဆုိင္မႈအသာနဲ႕ ပြဲကို ဦးေဆာင္ ကစားႏုိင္ခဲ့ပါ တယ္။ ပြဲအစ (၄)မိနစ္မွာပဲ ဟာဇက္ရဲ႕ ေပးပုိ႕မႈမွတစ္ဆင့္ ဖာဘရီဂတ္စ္က ဘယ္ေျခနဲ႕ ပင္နယ္တီစည္းထဲမွ အျပင္းကန္သြင္းျပီး ခ်ယ္ဆီးအသင္းအတြက္ အဖြင့္ဂုိး သြင္းယူေပးခဲ့ပါတယ္။

ပြဲခ်ိန္ (၂၁)မိနစ္မွာ ဂီေရာ့ဒ္ရဲ႕ ေခါင္းတိုက္ခ်က္ကို ဆြမ္ဆီးအသင္းေနာက္ခံလူ အယ္လ္ဖီေမာ္ဆင္ ဖ်က္ထုတ္ရာမွာ ဂိုးဘားေပၚမွ သီသီေလး ေက်ာ္သြားခဲ့ရပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ (၇)မိနစ္အၾကာမွာ ဆြမ္ဆီးအသင္းမွ မာတင္အိုလ္ဆင္ ရဲ႕ ဘယ္ေတာင္ပံဘက္ျခမ္းမွ ဖန္တီးေပးပုိ႕မႈဟာ အန္ဒေရးေအရူး ဆီကိုေရာက္ရွိခဲ့ျပီး ေခါင္းတိုက္ဂိုးသြင္းယူဖုိ႕ ၾကိဳးစားေပမယ့္ ဂိုးအျဖစ္ မေျပာင္းလဲႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။

One goal is all we needed! 🙌

The Blues claim all three points in South Wales! #SWACHE pic.twitter.com/3ReZ690nfU

— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 28, 2018