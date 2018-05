အိုးထရက္ဖို႕ဒ္မွာအၾကိတ္အနယ္ရွိမယ့္မန္ခ်က္စတာယူႏုိက္တက္နဲ႕အာဆင္နယ္အသင္းတို႕ရဲ႕အားျပိဳင္မႈ

ယခုတစ္ပတ္ စူပါဆန္းေဒးရဲ႕ အၾကိတ္အနယ္ပြဲစဥ္အျဖစ္ မန္ခ်က္စတာယူႏုိက္တက္အသင္းဟာ အုိးထရက္ဖို႕ဒ္မွာ အာဆင္နယ္အသင္းကို ဧည့္ခံယွဥ္ျပိဳင္ကစားရေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။

မန္ခ်က္စတာယူႏုိက္တက္ Vs အာဆင္နယ္

ေန႕ရက္ – ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၊ ဧျပီလ (၂၉)ရက္

အခ်ိန္ – ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ည (၁၀) နာရီ

ကြင္း – အုိးလ္ထရက္ဖို႕ဒ္

ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆံုမႈ

စုစုေပါငး္ ပြဲစဥ္ – (၁၈၅)ပြဲ

မန္ခ်က္စတာယူႏုိက္တက္ ႏိုင္ – ( ၇၉)ပြဲ

အာဆင္နယ္ႏိုင္ – (၆၃) ပြဲ

သေရပြဲ – (၄၃)ပြဲ

ေနာက္ဆံုးေတြ႕ဆံုမႈ

အာဆင္နယ္ ၁ – ၃ မန္ခ်က္စတာယူႏုိက္တက္

ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ကစားသမားမ်ား

အာဆင္နယ္အသင္းကေန ေျပာင္းေရႊ႕လာခဲ့တဲ့ ဆန္းခ်က္ဇ္ဟာ အိုးလ္ထရက္ဖို႕ဒ္မွာ ေျခစြမ္း အထေႏွးခဲ့ေပမယ့္လည္း စပါးစ္အသင္းကို အႏိုင္ရခဲ့တဲ့ အက္ဖ္ေအဖလား ဆီမီးဖိုင္နယ္ပြဲစဥ္မွာ အေကာင္းဆံုးေျခစြမ္းျပခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဆန္းခ်က္ဇ္အေနနဲ႕ အသင္းေဟာင္းနဲ႕ရင္ဆိုင္ရာမွာ သူရဲ႕ ေျခစြမ္းကို သက္ေသျပဖို႕ ဆႏၵတစ္ခုရွိေနမွာပါ။

ျပီးခဲ့တဲ့ အာဆင္နယ္အသင္းနဲ႕ေတြ႕ဆံုမႈမွာ သြင္းဂိုး (၂)ဂိုး သြင္းယူခဲ့တဲ့ လင္ဂတ္ဟာလည္း ဒီရာသီမွာ ပံုစံေကာင္းတစ္ခုကို ျပသထားႏိုင္ပါတယ္။ ယခုရာသီမွာ လင္ဂတ္ဟာ သြင္းဂိုး (၈)ဂိုး သြင္းယူ ေပးထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လူကာကူကလည္း လိဂ္သြင္းဂိုး (၁၆)ဂိုးနဲ႕ ဒီရာသီ အသင္းရဲ႕ သြင္းဂိုးအမ်ားဆံုးကစားသမားအျဖစ္ ဦးေဆာင္ေနပါတယ္။

အာဆင္နယ္အသင္းကေတာ့ လာမယ့္အပတ္ထဲမွာ ယူရိုပါလိဂ္ ဆီမီးဖိုင္နယ္ ဒုတိယအေက်ာ့ရွိေနတာ ေၾကာင့္ ပြဲထြက္စာရင္းမွာ ကစားသမားအခ်ိဳ႕ကို အနားေပးဖြယ္ရွိေနပါတယ္။ မစ္ခီတာယန္ အေနနဲ႕ ဒူးဒဏ္ရာျပန္လည္သက္သာလာျပီး ပါဝင္ကစားမယ္ဆိုရင္ သူ႕အသင္းေဟာင္းကို ျပန္လည္ရင္ဆိုင္ ယွဥ္ျပိဳင္ခြင့္ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Jose on @Alexis_Sanchez: "We all knew how good he was, and that's why we fought to have him here. I was sure, since day one, that he was the right player for us, not just his football qualities, but his mentality and experience, too." pic.twitter.com/2sN3B2OtWI

— Manchester United (@ManUtd) April 27, 2018