အသင္းနညး္ျပ ရာထူးကေန ထုတ္ပယ္ျခင္းခံရမယ့္ သတင္းေတြကို ျငင္းဆိုခဲ့တဲ့ မြန္တဲလား

ဆီဗီလာအသင္းနညး္ျပ မြန္တဲလားအေနနဲ႔ မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္အသင္းကို အႏိုင္ယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး (၁) လအၾကာမွာ နည္းျပရာထူးကေန ထုတ္ပယ္ျခင္းခံရမယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျငင္းဆိုသြားခဲ့ပါတယ္။

ဆီဗီလာအသင္းဟာ ခ်န္ပီယံလိဂ္္ ကြာတားဖိုင္နယ္ အဆင့္မွာ ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္အသင္းကို အေရးနိမ့္ခဲ့ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲကေန ထြက္ခြာခဲ့ရတဲ့ ပြဲစဥ္မတိုင္ခင္မွာ မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္အသင္းကို အံ့အားသင့္ဖြယ္အႏိုင္ယူႏိုင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္အသင္းနဲ႔ ပြဲစဥ္အၿပီးတည္းက စတင္ၿပီး ဆီဗီလာအသင္းဟာ ရလဒ္ေတြဆိုးရြားခဲ့ၿပီး (၄) ပြဲသေရက်ၿပီး (၅) ပြဲအေရးနိမ့္ခဲ့ပါတယ္။ဒီလိုအေရးနိမ့္ခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္ေတြထဲမွာ ဘာစီလိုနာအသင္းနဲ႔ကစားခဲ့တဲ့ စပိန္ဘုရင့္ဖလား ပြဲစဥ္မွာ (၅) ဂိုးျပတ္နဲ႔အေရးနိမ့္ခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္ကေတာ့ ဆီဗီလာအသင္း ရလဒ္အဆိုးဆံုးနဲ႔ ရင္ဆိုင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ယခုတစ္ပတ္ အေစာပိုင္းမွာ ဆီဗီလာအသင္းအေနနဲ႔ မြန္တဲလားရဲ႕ အနာဂတ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မဲေပးေရြးခ်ယ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ေပမယ့္ ဆီဗီလာအသင္းမွာ အနညး္ဆံုး ရာသီကုန္ထိေတာ့ မြန္တဲလားရွိေနမွာပါ။

Worst run of form for Sevilla since 2000, when they were relegated. Vincenzo Montella's spell in charge is unravelling into an aberration.

