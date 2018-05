FFPစည္းမ်ဥ္းကေနမာကိုထြက္ခြာေစမွာလား၊PSGနည္းျပျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိတဲ့အာဆင္ဝင္းဂါး

Hoy ha sido un día que estará marcado siempre en mi vida. Solo puedo dar las gracias a todos. Innumerables muestras de cariño y afecto que tendré siempre en mi corazón. A todos y cada uno de vosotros, GRACIAS. #siemprecule #micasa #quebonitoesestedeporte #agradecimientoeterno

