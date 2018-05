ဘာစီလိုနာအသင္းမွထြက္ခြာေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္းမ်က္ရည္မ်ားျဖင့္ေျပာၾကားခဲ့တဲ့အင္နီေယစတာ

စပိန္ကြင္းလယ္ကစားသမား အင္နီေယစတာဟာ ဘာစီလိုနာအသင္းမွာ (၂၂)ႏွစ္ၾကာျဖတ္သန္းခဲ့ျပီး ေနာက္ ယခုရာသီကုန္ဆံုးခ်ိန္မွာ အသင္းမွထြက္ခြာေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳေၾကျငာခဲ့ပါတယ္။

အင္နီေယစတာဟာ အဆုိပါ သတင္းကို ေသာၾကာေန႕က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ခုမွာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အဆုိပါ အေၾကာင္းအရာကို ေျပာၾကားခ်ိန္မွာ မ်က္ရည္မ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည္ကိုၾကည့္ျခင္း အားျဖင့္ အင္နီေယစတာအတြက္ လြန္စြာခက္ခဲတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း သိသာပါတယ္။

🔊 Andrés Iniesta: "I want to thank my team mates" #Infinit8Iniesta pic.twitter.com/V2OsNak4ox

အင္နီေယစတာဟာ စပိန္လက္ေရြးစင္အသင္းနဲ႕အတူ ၂၀၁၀ ကမၻာ့ဖလား ခ်န္ပီယံဆုကို ရရွိခဲ့သလိုပဲ လာလီဂါခ်န္ပီယံဆုဖလား (၈)ၾကိမ္ ၊ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ဖလား (၄)ၾကိမ္ ရရွိခဲ့ပါတယ္။

အင္နီေယစတာအေနနဲ႕ တရုတ္စူပါလိဂ္ကလပ္ Chongquing Dangdai Lifan အသင္းကို ေျပာင္းေရႊ႕ဖြယ္ရွိေနျပီး အသင္းကထြက္ခြာမယ့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတြက္ အခ်ိန္ၾကာရွည္စြာ စဥ္းစားခဲ့ရေၾကာင္းဆိုပါတယ္။

“ ဒါဟာ ဘာစီလိုနာအသင္းမွာ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ေနာက္ဆံုးေဘာလံုးရာသီပါ။ ကၽြန္ေတာ္ ဒီဆံုးျဖတ္ ခ်က္ကို စဥ္းစားေနခဲ့တာ အခ်ိန္ၾကာပါျပီ။ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ေတာ့ ဘာစီလိုနာက ကမၻာ့အေကာင္းဆံုး ကလပ္အသင္းပါပဲ။ အသင္းက ကၽြန္ေတာ့္ကို အမ်ားၾကီး ေပးခဲ့တယ္။ အသင္းေဖာ္ေတြအပါအဝင္ ေန႕တိုင္း ကၽြန္ေတာ္နဲ႕ အတူရွိခဲ့တဲ့ သူအားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာခ်င္ပါတယ္။ သူတို႕ က ကၽြန္ေတာ့္ကို ပိုေကာင္းလာေအာင္ ေျပာင္းလဲေပးခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ေမွ်ာ္မွန္းထားခဲ့တဲ့ ဆုဖလားေတြ အမွန္တကယ္ပဲျဖစ္လာခဲ့တယ္။ ဒီအသင္းအတြက္ ကစားေပးခဲ့ရ တာ တကယ္ပဲေပ်ာ္ပါတယ္။ ဂုဏ္လည္းယူပါတယ္။ ”လုိ႕ အင္နီေယစတာက ေျပာပါတယ္။

🔊 Andrés Iniesta: "This is my last season here" Your legacy is infinite. #infinit8Iniesta pic.twitter.com/2ZBQxjyVFv

