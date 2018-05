စတုတ္စီးတီးအသင္းနဲ႔ ပြဲစဥ္မွာ သတိထားကစားရမယ္လို႔ ဆိုခဲ့တဲ့ ဂိုးမက္ဇ္

လီဗာပူးလ္အသင္းရဲ႕ ေနာက္ခံကစားသမား ဂ်ိဳဂိုးမက္ဇ္က စတုတ္စီးတီးအသင္းနဲ႔ ကစားမယ့္ ပြဲစဥ္ဟာ ႀကီးမားတဲ့ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္လို႔ စေနေန႔ပြဲစဥ္မတိုင္ခင္မွာ အသင္းေဖာ္ေတြကို သတိေပးေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

လီဗာပူးလ္အသင္းအေနနဲ႔ အမွတ္ေပးဇယား တတိယေနရာမွာ ရပ္တည္ေနခဲ့ၿပီး အဆင့္(၅) ေနရာက ခ်ဲလ္ဆီးအသင္းနဲ႔ ရမွတ္ (၈) မွတ္ထိကြာဟေနခဲ့ၿပီျဖစ္တာေၾကာင့္ လာမယ့္ရာသီခ်န္ပီယံလိဂ္၀င္ခြင့္အတြက္ အေျခအေနေကာင္းကို ပိုင္ဆိုင္ထားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ဒါ့ေၾကာင့္ ဂိုးမက္ဇ္အေနနဲ႔အသင္းရဲ႕ ရမွတ္ေတြဆံုးရံႈးမွာကို စိုးရိမ္ေနခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

💬 "We're all focused on the league because we want to guarantee that top-four finish, and it's not an easy task and far from a done deal." @J_Gomez97 is taking nothing for granted: https://t.co/Dwj3leXNek pic.twitter.com/yYag3GrtPx

— Liverpool FC (@LFC) April 27, 2018