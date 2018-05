ဆာလက္ကိုမျဖစ္မေနေရာင္းထုတ္ခဲ့ရေၾကာင္းရိုးမားအသင္းအားကစားဒါရိုက္တာေျပာၾကား

ရိုးမားအသင္းရဲ႕ အားကစားဒါရိုက္တာ မြန္ခ်ီက သူတို႕အသင္းအေနနဲ႕ ယူအီးအက္ဖ္ေအရဲ႕ Fiancial Fair Play စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ ဆာလက္ကို မေရာင္းမျဖစ္ေရာင္းထုတ္ခဲ့ရေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

လီဗာပူးလ္အသင္းက ရိုးမားအသင္းကို (၅)ဂိုး (၂)ဂိုးနဲ႕ အႏိုင္ရရွိခဲ့တဲ့ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ဆီမီးဖိုင္နယ္ ပထမအေက်ာ့ ပြဲစဥ္မွာ ဆာလက္ဟာ သြင္းဂိုး (၂)ဂိုး နဲ႕ ဂိုးဖန္တီးမႈ (၂)ၾကိမ္ စြမ္းေဆာင္ျပႏိုင္ခဲ့ ပါတယ္။

ဆာလက္ဟာ ရိုးမားအသင္းကေန လီဗာပူးလ္အသင္းကို ေရာက္ရွိလာခ်ိန္မွာ ထူးထူးျခားျခား စြမ္းေဆာင္ျပႏိုင္ခဲ့ျပီး ပြဲစဥ္ေပါင္း (၄၇)ပြဲမွာ သြင္းဂိုး (၄၃)ဂိုး သြင္းယူႏိုင္ခဲ့သလို PFA တစ္ႏွစ္တာအေကာင္းဆံုးကစားသမားဆုကိုလည္း ရရွိထားပါတယ္။

