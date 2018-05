အာဆင္နယ္အသင္းနဲ႕ပြဲစဥ္အျပီးအသင္းသားမ်ားကိုခ်ီးက်ဴးေျပာၾကားခဲ့တဲ့ဆီျမြန္နီ

ယူရိုပါလိဂ္ဆီမီးဖိုင္နယ္ပထမအေက်ာ့မွာ တစ္ေယာက္ေလ်ာ့နဲ႕ ကစားရေပမယ့္လည္း အာဆင္နယ္အသင္းနဲ႕ တစ္ဖက္တစ္ဂိုးစီသေရရလဒ္ထြက္ေပၚေအာင္ ကစားႏုိင္ခဲ့တဲ့ အက္သလက္တီကိုမက္ဒရစ္အသင္း သားမ်ားကို နည္းျပဆီျမြန္နီက ခ်ီးက်ဴး ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

အက္သလက္တီကိုမက္ဒရစ္အသင္းအေနနဲ႕ ပထမအေက်ာ့ အေဝးကြငး္ပြဲစဥ္မွာ တစ္ဖက္တစ္ဂိုး စီသေရက်ခဲ့တာေၾကာင့္ ဒုတိယအေက်ာ့မွာ အေဝးကြင္းဂိုးအားသာခ်က္တစ္ခုနဲ႕အတူ ဗိုလ္လုပြဲဆီ ကိုတက္ေရာက္ႏုိင္ဖို႕ အခြင့္အေရးရွိေနပါတယ္။

😊🙌🔴⚪ Thank you, fans for your wonderful non-stop support at the Emirates!#ArsenalAtleti #AúpaAtleti #UEL pic.twitter.com/LDytVpYUfu

— Atlético de Madrid (@atletienglish) April 26, 2018