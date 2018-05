အသင္းအတြက္ ျဖစ္သင့္တဲ့ ရလဒ္လို႔ ဆိုခဲ့တဲ့ အာစင္၀င္းဂါး

အာဆင္နယ္အသင္းနဲ႔ အက္သလက္တီကို မက္ဒရစ္အသင္းတို႔ ကစားခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္မွာ တစ္ဖက္ (၁) ဂိုးစီသေရရလဒ္ ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ အာစင္၀င္းဂါးက ဒီရလဒ္ဟာ ျဖစ္သင့္တဲ့ ရလဒ္ဆိုးတစ္ခုလို႔ ဆိုခဲ့ပါတယ္။

ဒီပြဲစဥ္မွာ အက္သလက္တီကို မက္ဒရစ္အသင္းရဲ႕ ကစားသမား ဆီမီ ဆီမီဗာဆယ္လီကို ပြဲအစအေစာပိုင္းမွာတည္းက အနီကဒ္နဲ႔ ထြက္ခြာခဲ့ရၿပီး မိနစ္ (၈၀) ေလာက္ကို တစ္ေယာက္အသာနဲ႔ ကစားခဲ့ရေပမယ့္ အာဆင္နယ္အသင္းအေနနဲ႔ အႏိုင္ရလဒ္ တစ္ခုအတြက္ ဖန္တီးႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အာဆင္နယ္အသင္းတြက္ ဦးေဆာင္ဂိုးကို လာကာဇက္တီက သြင္းယူေပးႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ ေနာက္တန္းကစားသမားေတြရဲ႕ အမွားကေနတစ္ဆင့္ ဂရဇ္မန္းက ေျခပဂိုးသြင္းယူခဲ့ၿပီး အက္သလက္တီကိုအသင္း အဖိုးတန္အေ၀းဂိုး (၁) ဂိုးကို ရယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ဒီရလဒ္ေၾကာင့္ ဒုတိယအေက်ာ့ အက္သလက္တီကို မက္ဒရစ္အသင္းရဲ႕ အိမ္ကြင္းမွာ ကစားမယ့္ ပြဲစဥ္မွာေတာ့ အာဆင္နယ္အသင္း အခက္အခဲနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရေတာ့မွာျဖစ္ၿပီး သြင္းဂိုးေတြ မျဖစ္မေန သြင္းယူႏိုင္ဖို႔လိုအပ္ေနခဲ့ပါတယ္။

Great atmosphere great game from the lads!!! We deserved the win but still one game to go I’m sure we will do it. Be proud gunners!!💪🏽💪🏽💪🏽💪🏽 pic.twitter.com/u7cEMty1ny

— Aubameyang P-E (@Aubameyang7) April 26, 2018