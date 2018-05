ကမၻာ့ဖလားမွာအီဗရာဟီမိုဗစ္ပါဝင္ကစားမယ့္သတင္းကိုဆီြဒင္အသင္းဘက္မွျငင္းဆို

အီဗရာဟီမိုဗစ္ဟာ လက္ေရြးစင္ကစားသမားဘဝမွ အနားယူခဲ့ေပမယ့္လည္း ကမၻာ့ဖလားမွာ ျပန္လည္ပါဝင္ကစားဖြယ္ရွိတယ္ဆိုတဲ့ သူ႕ရဲ႕ ေျပာဆိုမႈေတြဟာ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ျငင္းပယ္ျခင္း ခံခဲ့ရပါတယ္။

အီဗရာဟီမုိဗစ္ဟာ ဆြီဒင္လက္ေရြးစင္အသင္းအတြက္ (၁၁၆)ပြဲ ပါဝင္ကစားရာမွာ (၆၂)ဂိုး သြင္းယူခဲ့ ကာ ယူရို ၂၀၁၆ အျပီးမွာပဲ လက္ေရြးစင္ကစားသမားဘဝမွ အနားယူခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

The chance of me playing in the World Cup is skyhöga #FifaWorldCup2018

ဒါေပမယ့္လည္း မန္ခ်က္စတာယူႏုိက္ အသင္းကေန အယ္လ္ေအဂလက္စီ အသင္းကို ေျပာင္းေရႊ႕ ကစားခ်ိန္မွာ အီဗရာဟီမိုဗစ္က သူ႕အေနနဲ႕ ကမၻာ့ဖလားအတြက္ အဆင္သင့္ရွိေနေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

ဆီြဒင္ေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဟာ အီဗရာဟီမိုဗစ္နဲ႕ ေဆြးေႏြးမႈေတြအျပီး သူျပန္လည္ပါဝင္ကစားမယ္ ဆိုတဲ့ ေျပာဆိုမႈေတြကို ျငင္းဆန္ခဲ့ပါတယ္။

ဆြီဒင္အသင္းရဲ႕ အားကစားဒါရိုက္တာျဖစ္သူ လာစ္ရစ္ခ်္ ကေျပာၾကားရာမွာ – “ အဂၤါေန႕က ကၽြန္ေတာ္ အီဗရာဟီမိုဗစ္နဲ႕ ေဆြးေႏြးျပီးပါျပီ။ သူကေတာ့ သူ႕ စိတ္ကို မေျပာင္းလဲဘူးလို႕ ေျပာခဲ့ တာပဲ။ ” လို႕ ဆိုပါတယ္။

The speculation is over…

Zlatan Ibrahimovic will not come out of retirement to play in the FIFA World Cup this summer. pic.twitter.com/4iYhsvPBE0

— FOX Soccer (@FOXSoccer) April 26, 2018