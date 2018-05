တစ္ေယာက္ေလ်ာ့အက္သလက္တီကိုမက္ဒရစ္အသင္းကိုသေရရလဒ္သာကစားႏုိင္ခဲ့တဲ့အာဆင္နယ္အသင္း

အမ္းမရိတ္စ္မွာကစားခဲ့တဲ့ ယူရိုပါလိဂ္ဆီမီးဖိုင္နယ္ပထမအေက်ာ့ပြဲစဥ္မွာ အိမ္ရွင္အာဆင္နယ္ အသင္းဟာ တစ္ေယာက္ေလ်ာ့ အက္သလက္တီကိုမက္ဒရစ္အသင္းကို တစ္ဖစ္တစ္ဂိုးစီသေရရလဒ္ ထြက္ေပၚေအာင္သာလွ်င္ ကစားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ပြဲအစမွာေတာ့ အာဆင္နယ္အသင္းဟာ အက္သလက္တီကိုမက္ဒရစ္အသင္းကို လႊမ္းမိုးကစားႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

ပြဲအစ (၁)မိနစ္မွာပဲ လာကာဇက္တီကန္ခြင့္တစ္ၾကိမ္ရေပမယ့္ ဂိုးေပါက္နဲ႕လြဲခဲ့သလို နာခ်ိဳမြန္ရီရယ္ရဲ႕ ဖန္တီးေပးပုိ႕မႈမွတစ္ဆင့္ ကန္ခြင့္တစ္ၾကိမ္ရရွိခဲ့ရာမွာလည္း အက္သလက္တီကိုမက္ဒရစ္အသင္းဂိုးသမား ဂ်န္ေအာ့ဘလက္ ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ပြဲကစားခ်ိန္ (၁၀)မိနစ္မွာေတာ့ အက္သလက္တီကိုမက္ဒရစ္အသင္း ကစားသမား ဗာဆယ္လ္ကို ႏွစ္ဝါတစ္နီ နဲ႕ အထုတ္ခံခဲ့ရပါတယ္။

အဲဒီေနာက္ ဘယ္လာရင္ရဲ႕ ကစားပံုအေပၚ ျပင္းထန္စြာ ေစာဒက တက္ခဲ့တဲ့ အက္သလက္တီကိုမက္ဒရစ္ နည္းျပ ဆီျမြန္နီဟာလည္း ပြဲၾကည့္စင္ေပၚကို ပို႕ေဆာင္ျခင္းခံခဲ့ရပါတယ္။

ပြဲခ်ိန္ (၁၆)မိနစ္မွာ ဇာခါရဲ႕ ဖန္တီးမႈမွတစ္ဆင့္ လာကာဇက္တီ ေခါင္းတိုက္ခြင့္တစ္ၾကိ္မ္ရခဲ့ေပမယ့္ ဂိုးအျဖစ္ မေျပာင္းလဲႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။

အဲဒီေနာက္ ဝဲလ္ဘက္ရဲ႕ ကန္သြင္းမႈတစ္ၾကိမ္ကို အက္သလက္တီကိုမက္ဒရစ္အသင္းဂိုးသမား ေအာ့ဘလက္ ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့သလို ပြဲခ်ိန္ (၂၅)မိနစ္မွာ ကန္သြင္းခြင့္ရခဲ့တဲ့ အိုေဇးလ္ရဲ႕ ကန္သြင္းခ်က္ဟာလည္း ဂိုးေပါက္နဲ႕ လြဲေခ်ာ္သြားခဲ့ပါတယ္။

