ဘိုင္ယန္အသင္းနဲ႔ ကစားရမယ့္ ဒုတိယအေက်ာ႔အိမ္ကြင္းပြဲစဥ္ဟာ ခက္ခဲႏိုင္တယ္လုိ႔ ဆိုခဲ့တဲ ဇီဒန္း

ရီးရဲလ္အသင္းနည္းျပ ဇီဒန္းက ဘိုင္ယန္အသင္းကို ၂ ဂိုး ၁ ဂိုးနဲ႔အႏုိင္ရရွိခဲ့တဲ့ အိမ္ကြင္းပြဲစဥ္ရလဒ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရလဒ္ပိုင္းကိုလက္ခံႏိုင္ေပမယ့္ ဒုတိယအေက်ာ႔အိမ္ကြင္းမွာ ကစားရတဲ့ပြဲစဥ္ကလည္း ခက္ခဲလာမွာျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုခဲ့ပါတယ္။

ဒီပြဲစဥ္မွာ ဘိုင္ယန္အသင္းတြက္ ကမ္မစ္ခ်္က အဖြင့္ဂိုးစတင္သြင္းယူခဲ့ၿပီး မာဆယ္လို နဲ႔ အဆန္စီယိုတို႔က ေျခပဂိုးနဲ႔အႏိုင္ဂိုးေတြ သြင္းယူေပးခဲ့တာေၾကာင့္ ရီးရဲလ္အသင္းအႏိုင္ရရွိခဲ့ေပမယ့္ ဗိုလ္လုပြဲစဥ္ကို သြားေရာက္ရမယ့္လမ္းေၾကာင္းကေတာ့ လြယ္ကူမႈရွိမွာမဟုတ္ဘူးလို႔ ဇီဒန္းကေျပာပါတယ္။

“ဒီေန႔ပြဲရလဒ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးတကယ္ကို အားရေက်နပ္မိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပြဲအစပိုင္းမွာ ပြဲကိုထိန္းခ်ဳပ္ကစားႏိုင္စြမ္းေပ်ာက္ဆံုးေနတဲ့ ျပႆနာကိုေတာ့ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ဒီေျခစြမ္းပိုင္းအရ ဘာေနဗ်ဴးမွာ ကစားရမယ္ ဒုတိယအေက်ာ့ပြဲစဥ္မွာလည္း ဘိုင္ယန္အသင္း ႏိုင္ပြဲျပန္ရွာေတြ႕သြားႏုိင္ပါတယ္။ ဘိုင္ယန္အသင္းကို ၂ ဂိုး ၁ ဂိုးနဲ႔အႏိုင္ရရွိခဲ့တဲ့အတြက္ေတာ့ ေပ်ာ္ရႊင္မိပါတယ္။”လို႔ ဇီဒန္းက အသင္းရဲ႕ ရလဒ္ပိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သံုးသပ္ခဲ့ပါတယ္။

